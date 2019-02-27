İzmir Mobilya Fuarı'na Doğru
2 saat önce
Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı - MODEKO 2019, 6 Mart'ta kapılarını açacak.
Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı
- MODEKO 2019, 6 Mart'ta kapılarını açacak.
Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen yaptığı yazılı açıklamada, fuarın 300'ün üzerinde mobilya üreticisinin katılımıyla Türk mobilya sektörünün dünyaya açılan vitrini olduğunu belirtti.
Fuarın 30 yıldır düzenlendiğini hatırlatan İşleyen "Markalaşma ve ihracatta adından söz ettiren ülkeler arasında yer alan mobilya sektörümüzün, her sene artan ihracat rakamları ülke ekonomimize önemli katı sağlamaktadır. Geçmişte sadece komşu ülkelerle gerçekleştirilen ticaretimiz, bugün itibariyle dünya genelinde 179 ülkeye ihracat yapar duruma gelmiştir." ifadelerini kullandı.
İşleyen, fuara 307 firmanın katılacağını, dış pazarlardan gelecek olan ziyaretçilerin yanı sıra İzmir, Manisa
, Balıkesir
, Antalya
, Ankara
, İstanbul
, Isparta
, Bursa
, Denizli
, Gaziantep
, Uşak
, Kayseri
, Konya
, Aydın
, Eskişehir
, İnegöl
, Burdur
, Adana
, Afyon
ve Samsun
il ve ilçelerinden fuara katılım sağlanacağını kaydetti.
Fuarın 10 Mart'a kadar süreceğini ifade eden İşleyen, Lübnan
, Suudi Arabistan
, Filistin
, Irak
, Kosova
, Arnavutluk
, Makedonya
, İsrail
, Yunanistan
, Libya
, Kazakistan
, Azerbaycan
, Gürcistan
, Ürdün
, Umman, Dubai
, Katar
, Kırgızistan
, Sırbistan
, Bosna Hersek
ve Nijerya
başta olmak üzere 45 farklı ülkeden teyitli iş insanların fuarı ziyaret edeceği bilgisini de verdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:49 Kaynak: AA
Google; İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Yerel Seçim Tahminini Açıkladı
AK Parti'nin İzmir Adayı Zeybekçi, İsmet İnönü'nün Sözleriyle Seslendi: Namuslular, Namussuzlar Kadar Cesur Olmalı
Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 5,3 Milyar Liralık Ödeme Yapıldı
Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor