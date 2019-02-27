Son Dakika Haberleri: İzmir Mobilya Fuarı'na Doğru

İzmir Mobilya Fuarı'na Doğru

2 saat önce

Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı - MODEKO 2019, 6 Mart'ta kapılarını açacak.

İzmir Mobilya Fuarı'na Doğru, System.String[]
Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı - MODEKO 2019, 6 Mart'ta kapılarını açacak.

Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen yaptığı yazılı açıklamada, fuarın 300'ün üzerinde mobilya üreticisinin katılımıyla Türk mobilya sektörünün dünyaya açılan vitrini olduğunu belirtti.

Fuarın 30 yıldır düzenlendiğini hatırlatan İşleyen "Markalaşma ve ihracatta adından söz ettiren ülkeler arasında yer alan mobilya sektörümüzün, her sene artan ihracat rakamları ülke ekonomimize önemli katı sağlamaktadır. Geçmişte sadece komşu ülkelerle gerçekleştirilen ticaretimiz, bugün itibariyle dünya genelinde 179 ülkeye ihracat yapar duruma gelmiştir." ifadelerini kullandı.

İşleyen, fuara 307 firmanın katılacağını, dış pazarlardan gelecek olan ziyaretçilerin yanı sıra İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Ankara, İstanbul, Isparta, Bursa, Denizli, Gaziantep, Uşak, Kayseri, Konya, Aydın, Eskişehir, İnegöl, Burdur, Adana, Afyon ve Samsun il ve ilçelerinden fuara katılım sağlanacağını kaydetti.

Fuarın 10 Mart'a kadar süreceğini ifade eden İşleyen, Lübnan, Suudi Arabistan, Filistin, Irak, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, İsrail, Yunanistan, Libya, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ürdün, Umman, Dubai, Katar, Kırgızistan, Sırbistan, Bosna Hersek ve Nijerya başta olmak üzere 45 farklı ülkeden teyitli iş insanların fuarı ziyaret edeceği bilgisini de verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:49 Kaynak: AA

İhracat, Mobilya Fuarı, İzmir, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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