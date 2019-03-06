İzmir Mobilyacılar Modeko'da Buluştu

Mobilyacılar MODEKO'da buluştuİzmir'de Türkiye ve dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ağırlayan MODEKO 2019 İzmir Mobilya Fuarı, Fuarİzmir'de açıldı.

Mobilyacılar MODEKO'da buluştu



İzmir'de Türkiye ve dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ağırlayan MODEKO 2019 İzmir Mobilya Fuarı, Fuarİzmir'de açıldı. 300'ün üzerindeki üretici firmanın katılımıyla gerçekleşen fuarda, kapsamlı alım heyetlerine ev sahipliği yapılacak.



Türk mobilya endüstrisine yön veren MODEKO 2019 İzmir Mobilya Fuarı 30'uncu kez İzmir'de açıldı. Açılış törenine CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter ve Kani Beko ile Karabağlar Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu çok sayıda oda başkanı ve sektör temsilcisi katıldı. Açılışta konuşan İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, İzmir'de bulunmaları nedeniyle şanslı olduklarını dile getirerek aldıkları desteklerin ardından ürettiklerini Türkiye'ye ve dünyaya pazarlamak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Özkoparan, İç pazar bize yetmiyor dışarıya açılmamız gerekiyor. Kendimize bir bölge seçip oradaki fuarlara katılalım, sektörümüzün önünü açalım dedi. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da konuşmasında bu sene fuara yeni katılımlar olduğunu belirterek zenginleşmiş bir fuar düzenlendiğini kaydetti. Mutlu şöyle konuştu



Bu sektörde çalışanlar ağaçtan insan yaparlar. Alın teriyle emek vererek çalıştıkları bu sektör istihdam sağlar, ihracat yapıp, döviz katkısı sağlar, iç piyasaya hakimdir. 2000'li yıllarda 3 alıp 1 satıyorduk, şimdi 3 satıyoruz 1 alıyoruz. Ama yine de sorunlarımız var. İdarecilerden beklentilerimiz sorunların çözümünde katkı sağlasınlar. Sektörde hem eğitim hem tasarım üzerine çalışmalar var. Bugün yapılan iki fuar sadece bu sektörlere değil ulaşım, yemek ve konaklama sektörleriyle birlikte kentin ekonomisine katkı sağlayacak.



EĞİTİM MERKEZİ VE SOSYAL TESİS YAPILIYOR



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da Karabağlar ilçesinin mobilya sektörüyle özdeşleşmiş bir ilçe olduğuna dikkat çekti. Yerel yönetim olarak sektöre ilgisiz kalamadıklarını ifade eden Selvitopu, 5 yıldır görevdeyim. Odayla birlikte çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Odamıza ait bir arsa üzerinde mobilya eğitim merkezi ve sosyal tesis binasının projesi tamamlandı. İzmir Kalkınma Ajansı'na proje başvurusu yaparak 1 milyon liralık destek aldık. Şuanda ihale süreci başladı. Önümüzdeki aylarda binanın temeli atılacak dedi. Aynı fuarı 30 yıl düzenlemenin önemli bir iş olduğunu anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, üretim ve ihracatla ilgili fuarları çok önemsediğini kaydetti. Aydoğan, Ülkemizin kurtuluşu bu. Dünyada büyük bir rekabet var. Teknoloji gelişti. Hangi icat yapılırsa başka sektörlere fayda sağlar. Mobilya sektörü de insan var olduğu sürece yerinde saymaz sürekli gelişir diye konuştu.



307 FİRMA KATILDI



Konuşmaların ardından 30'uncu Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı MODEKO'nun açılış kurdelesi kesildi. Davetliler toplu olarak Fuarİzmir'deki stantları ziyaret etti. Klasik çizgi, modern, ev ve ofis mobilyası ile bahçe mobilyaları grubunda bu yıl 307 firma stant açtı. Dış pazarlardan gelecek olan ziyaretçilerin yanı sıra iç piyasa sirkülasyonu içinde cazip bir pazar olan MODEKO'da İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Ankara, İstanbul, Isparta, Bursa, Denizli, Gaziantep, Uşak, Kayseri, Konya, Aydın, Eskişehir, İnegöl, Burdur, Adana, Afyon ve Samsun il ve ilçelerinden fuara katılan firmalar tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine başladı. Fuar İzmir'de A ve B hollerinde birbirinden özel stantlarda sergilenen ev mobilyaları ofis mobilyaları ve bahçe mobilyaları dışında bu yıl ilk kez halı ve zemin kaplamaları özel bölümü oluşturuldu. 45 farklı ülkeden iş insanlarının ziyaret edeceği fuar, 6- 10 Mart tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı

Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız

Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak

Kripto Para Birimi Bitcoin İle 2018 Yılında Türkiye'de 9 Konut Satıldı