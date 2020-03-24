İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi'nde koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi'nde koronavirüs önlemleri - Son Dakika Ekonomi

İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi'nde koronavirüs önlemleri

6 saat önce

İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi Başkanı Abdullah Salkım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik site içinde tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi'nde koronavirüs önlemleri, System.String[]

İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi Başkanı Abdullah Salkım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik site içinde tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

Salkım, yaptığı açıklamada, sitenin Türkiye'nin en büyük tekstil çarşılarından biri olduğunu aktardı.

Binlerce kişinin istihdam edildiği sitede koronavirüse karşı her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Salkım, şunları kaydetti:

"Sitemizde daha sağlıklı çalışmaların sürdürülebilmesi adına yönetim olarak Whatsapp İhbar Hattı oluşturduk. 0 533 283 59 31 numaralı hat ile iletişime geçen iş veren ve çalışanlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Biz site olarak tüm önlemlerimizi titizlikle aldık. Bölgemizi ve iş yerlerini ilaçladık. Tüm üyelerimiz hızlı bir şekilde bilgilendirildi. Site üyelerimiz 7 gün 24 saat bize sosyal medya hesaplarımızdan ve telefon numaralarımızı arayarak ulaşabilirler. Gerek dijital platformlarda gerekse iş yerlerimizde günlük uyarı ve önlemlerimizi paylaşarak üyelerimizi bilgilendirilmeye devam ediliyoruz. Bunun dışında site içerisinde virüs dezenfekte işlemlerimiz de aralıksız devam etmektedir."

Salkım, devletin verdiği desteklerle süreci omuz omuza atlacaklarından şüphelerinin olmadığını sözlerine ekledi.

Türkiye, İzmir, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:10 Kaynak: AA

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