İzmir - Motosiklet bariyerlere çarptı: Sürücü öldü
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İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet demir bariyerlere çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:37 Kaynak: DHA
İZMİR'in Bornova
ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet demir bariyerlere çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Sabuncubeli Tüneli çıkışında meydana geldi. Manisa
yönünden İzmir
istikametine 45 KE 418 plakalı motosikletle giden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet
Sabuncubeli Tüneli çıkışında demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü metrelerce sürüklendi. Bu sırada kazayı gören başka bir sürücü, yolu kapatarak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tüneli bir süre trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Ulaşıma kapatılan tünel, yaklaşık yarım saat tekrar açıldı.
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