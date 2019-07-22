Son Dakika Haberleri: İzmir - Motosiklet bariyerlere çarptı: Sürücü öldü
Son Dakika Güncel Haber

İzmir - Motosiklet bariyerlere çarptı: Sürücü öldü

19 dakika önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet demir bariyerlere çarptı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet demir bariyerlere çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Sabuncubeli Tüneli çıkışında meydana geldi. Manisa yönünden İzmir istikametine 45 KE 418 plakalı motosikletle giden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet Sabuncubeli Tüneli çıkışında demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü metrelerce sürüklendi. Bu sırada kazayı gören başka bir sürücü, yolu kapatarak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tüneli bir süre trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ulaşıma kapatılan tünel, yaklaşık yarım saat tekrar açıldı.
İzmir - Motosiklet bariyerlere çarptı: Sürücü öldü
Motosiklet, Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 OTOBÜSÜN ARASINA GİREN MOTOSİKLETLİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan'dan "ikinci maaş" açıklaması Beş kişiyi kurtarmak isterken sulama kanalında can verdi Otomobil, metrobüs durağındaki yolculara çarptı, 6 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 05:56:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir - Motosiklet bariyerlere çarptı: Sürücü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]