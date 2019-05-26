İZMİR Motosiklet ve traktör çarpıştı 1'i ağır, 2 yaralı

Motosiklet
ve traktör çarpıştı 1'i ağır, 2 yaralı
İZMİR'in Foça
ilçesinde bir motkosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Yenibağarası Mahallesi Foça Yoğurt Fabrikası yakınında meydana geldi. Eyüp
Çetin'in (20) idaresindeki 35 AFY 693 plakalı motosiklet seyir halinde olduğu sırada, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Hamza Mavigöz'ün (82) yönetimindeki 35 AR 0284 plakalı traktörü sollamak istedi. Bu sırada, karşı yönden araç geldiğini fark eden Çetin'in direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün ön lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motositklet üzerinde bulunan Eyüp Çetin ve yolcu konumunda bulunan Ogün Karadağ
(19) yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede etti. Ambulansa alınan yaralılar, Menemen Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu, Çetin'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNÜTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza Mahallinden genel ve detay görüntü
-Kazazedelerden görüntüler
-Sağlık ekibinin müdahalesi ve ambulansa alma
-Ambulansın gidişi
Haber-Kamera Seyfi GÜL FOÇA(İzmir
),(DHA
)
(Tür: Yurt)