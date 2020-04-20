İZMİR Motosikletle kaza yapan iki arkadaşı ölüm ayırdı - Son Dakika
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İZMİR Motosikletle kaza yapan iki arkadaşı ölüm ayırdı

6 saat önce

Motosikletle kaza yapan iki arkadaşı ölüm ayırdıİZMİR'in Kınık ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekipleri 17 yaşındaki Diyar Tarı'yı yerde yaralı olarak buldu.

Motosikletle kaza yapan iki arkadaşı ölüm ayırdı

İZMİR'in Kınık ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekipleri 17 yaşındaki Diyar Tarı'yı yerde yaralı olarak buldu. Tarı'nın kaza yaptıklarını, yanında bir arkadaşının daha olduğunu söylemesi üzerine çevrede araştırma yapan polis 300 metre ilerde bu defa Serdar Yörük'ün cesedi ve kaza yaptıkları motosikletle karşılaştı. Hastaneye kaldırılan Tarı'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Devriye görevi yapan polis ekipleri, bugün saat 08.30 sıralarında, Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Karadere Köprüsü'nde yerde yaralı bir kişinin yarı baygın olarak yattığı fark edip, durumu sağlık ekibine bildirdi. Polis, yerde yatan yaralının Diyar Tarı olduğunu belirledi. Tarı'nın polislere güçlükle motosikletle kaza yaptıklarını, yanında bir arkadaşının daha olduğu ve kaza yaptıkları yerde kaldığını söyledi. Tarı, ardından da tamamen bayıldı. Tarı, ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tarı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Tarı'nın beyanlarından yola çıkarak çevrede araştırma yapan polis, 300 metre ilerdeki Bergama- Soma Karayolu üzerindeki aynı adı taşıyan Karadere Köprüsü'nün altında kaza yapan 35 ALJ 875 plakalı motosikleti ve 50 metre ilerisinde de 20 yaşındaki Serdar Yörük'ün cansız bedenine ulaştı. Polis, kaza yerinin kendi sorumluluk alanının dışında olması nedeniyle jandarmaya bilgi verdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede iki arkadaşın, Yörük'ün kullandığı motosiklet ile Bergama'dan Soma yönüne giderken kaza yaptıkları belirlendi. Kazanın ardından Tarı'nın yaralı halde yardım çağırmaya giderken olay yerinin 300 metre ilerisinde bayıldığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İZMİR Motosikletle kaza yapan iki arkadaşı ölüm ayırdı

Kınık, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 06:07 Kaynak: DHA

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