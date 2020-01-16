İzmir MTK'nin yeni başkanı Abdullah Salkım oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İzmir MTK'nin yeni başkanı Abdullah Salkım oldu - Son Dakika Ekonomi

İzmir MTK'nin yeni başkanı Abdullah Salkım oldu

6 saat önce

İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesinde (MTK) başkanlığa Abdullah Salkım seçildi.

İzmir MTK'nin yeni başkanı Abdullah Salkım oldu, System.String[]

İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesinde (MTK) başkanlığa Abdullah Salkım seçildi.

Site yönetim binası toplantı salonunda gerçekleşen olağan yönetim kurulu seçimine tek aday olarak giren Salkım, yaptığı açıklamada 7 yıldır sürdürdüğü başkanlıktan dolayı İsmail Sadi Doğan'a teşekkür etti.

Salkım, devraldıkları bayrağı daha yukarı taşımak için yönetim kurulu üyeleriyle aralıksız çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"17 bin kişinin istihdam edildiği sitemizde herkesin ticari faaliyetlerini daha fazla rahatlatacak projeleri hızlı bir şekilde faaliyete geçireceğiz. İzmir'in değerli iş insanlarını tek bir çatı altında toplayarak sitemizi bölgenin ticaret başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. İzmir Ticaret Odası'ndan güçlü isimleri yönetim kurulumuza kattık. Bunun dışında Ege İhracatçılar Birliği Koordinasyon Başkanı Jak Eskinazi de yönetim kurulumuzda. Güçlü yönetim ile güçlü olan bölgemizi bir çıta daha yukarı taşıyacağız."

Salkım başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Ömer Mancı, Mehmet Sarıgül, Jak Eskinazi, Ahmet Tunaboylu, Mehmet Pamuk, Ayfer Karakoyunlu, Mustafa Şerifaki, Ufuk Kocabaş, Onur Işık, Mustafa Yılmaz, Ali Şenöz, Oktay Rodop, Halil Önder, Süleyman Subaşı.

İzmir, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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