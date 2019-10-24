İzmir mültecilerin dramına kayıtsız kalamayan irlandalı rorke, ailesini bırakıp izmir'de dernek...
1 saat önce
İZMİR Mültecilerin dramına kayıtsız kalamayan İrlandalı Rorke, ailesini bırakıp İzmir'de dernek kurdu-2.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:58 Kaynak: DHA
İZMİR Mültecilerin dramına kayıtsız kalamayan İrlandalı Rorke, ailesini bırakıp İzmir'de dernek kurdu-2
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