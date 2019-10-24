Son Dakika Haberleri: İzmir mültecilerin dramına kayıtsız kalamayan irlandalı rorke, ailesini bırakıp izmir'de dernek...
Son Dakika Güncel İzmir mültecilerin dramına kayıtsız kalamayan irlandalı rorke, ailesini bırakıp izmir'de dernek...

İzmir mültecilerin dramına kayıtsız kalamayan irlandalı rorke, ailesini bırakıp izmir'de dernek...

1 saat önce

İZMİR Mültecilerin dramına kayıtsız kalamayan İrlandalı Rorke, ailesini bırakıp İzmir'de dernek kurdu-2.

İZMİR Mültecilerin dramına kayıtsız kalamayan İrlandalı Rorke, ailesini bırakıp İzmir'de dernek kurdu-2

İzmir mültecilerin dramına kayıtsız kalamayan irlandalı rorke, ailesini bırakıp izmir'de dernek...

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:58 Kaynak: DHA
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