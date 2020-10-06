MÜSİAD'dan İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı'ya ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki heyet, Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı'yı makamında ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Saygılı, yeni göreve başlayan İzmir Vergi Dairesi Başkanı Alanlı'yı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, "MÜSİAD İzmir Şubesi olarak 1992 yılından bugüne şehrimizin aktif gelişimine bugün itibariyle 320 üyemiz ve yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlayan yapımız ile katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Kentimizin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan MÜSİAD İzmir Şubemiz, yaptığı projelerle ve ortaya koyduğu etkin faaliyetlerle bölgemizin ve ilimizin kalkınmasında rol oynamakta, ülkemizin güzel hikayesine katkıda bulunma yolunda var gücümüzle çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı da MÜSİAD'ın dünyada ve Türkiye'de tanınan, aktif, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dünyasına yön veren bir sivil toplum örgütü olduğunu dile getirerek, MÜSİAD'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

Alanlı, istihdam sağlayan, ülkenin gelişmesi için çalışan, vergi ödeyen tüm iş insanlarına teşekkür ederek, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.