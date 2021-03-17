İZMİR MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Enflasyonu düşürmek için çalışıyoruz - Son Dakika

İZMİR MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Enflasyonu düşürmek için çalışıyoruz

17.03.2021 10:21

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Enflasyonu düşürmek için çalışıyoruzMÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi 23'üncü Olağan Genel Kurul toplantısında mevcut başkan Bilal Saygılı, güven tazeledi.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Enflasyonu düşürmek için çalışıyoruz

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi 23'üncü Olağan Genel Kurul toplantısında mevcut başkan Bilal Saygılı, güven tazeledi. Genel Kurul'da konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, enflasyonu düşürmek için çalışma yaptıklarını belirterek, "Biz enflasyon üzerinde de çalışıyoruz. Üretimi artırdığımız zaman, arzı artırdığımız zaman enflasyonda düşüş meydana gelecektir. Çünkü bizim bir kırmızı çizgimiz var o da faiz" dedi.

Kongreye İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, üniversite rektörleri ve MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından söz alan MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı, 50 bin istihdama ulaştıklarını söyledi. Saygılı, "MÜSAİD İzmir olarak biz, 26 Ocak 2019'da Ümit Ülkü Bey'den görevi teslim aldık. Görevi teslim aldığımızda MÜSİAD üyelerince 22 bin kişi istihdam ediliyordu ve 9 şirketimiz vardı. Mart 2021 itibariyle 50 bin istihdama ulaştık. Pandemi döneminde herkesin işçi çıkarmaya çalıştığı, işçisini kenarıya koymak istediği bir dönemde biz istihdam sayımızı artırıp şirket sayımızı da bin 630'a çıkardık. Toplamda da 112 yeni üyeyle 320 üyeye ulaştık. 2021 yılında 50 yeni üye hedefliyoruz. MÜSİAD bir Türkiye sevdası, bir ümmet davası, dost sedasıdır" dedi. Saygılı ayrıca 'İzmir'in Manevi Yıldızları' ve 'Torosların Kınalı Kuzuları' kitabını da çıkardıklarını sözlerine ekledi.

'YERLİ VE MİLLİ POLİTİKALAR YEGANE EKSEN OLACAK'

Genel Kurul'da konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, pandemi sürecini değerlendirdi. Bu süreçte yeni tehdit ve fırsat algılarının oluştuğunun altını çizen Kaan, "2020 yılı bizleri hayli zorladı. Sağlık krizi ile başlayan süreç, zamanla ülkelerin ekonomik dengelerinin bozulmasıyla global bir iktisadi krize dönüştü. Bununla beraber bu sürecin bugünden yarına biteceği de mümkün görünmemektedir. Bu süreç bizlere yeni yaşam ve çalışma biçimleri verdiği kadar, yeni tehdit ve fırsat algıları da oluşturdu" dedi.

Yerli ve milli sermaye ile sanayileşme politikalarının 2023 ve sonrası hedefler için yegane eksen olduğunu belirten Kaan, "Ülkeler, 'kendi kendine yetebilme' çerçevesinde ekonomik planlamalarını revize etmeye başladılar. Bu noktadan itibaren saldırgan ve belli ülkelerde kümelenmiş küresel ekonomik sistem, yerini yavaş yavaş üniter yapılar ile yeni üretim üslerine bıraktı. Ancak bu kez devlet etkisinin çok daha fazla hissedileceği ulus ekonomilerinin varlığı esas olacaktır" diye konuştu.

'ENFLASYON ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ'

Enflasyonu düşürmek için çalıştıklarını belirten Kaan, "Türkiye, Çin'in ardından dünyada hızlı büyüyen 2'nci ülke ama enflasyonla ilgili de bir sorunumuz var. Enflasyon konusuna ciddi bir şekilde çalışmamız lazım. Bir ülkede paranın gücünü o ülkenin üretim ve yatırım gücü belirler. Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ekonomiye sahip. Özellikle de bir konuya değinmek istiyorum fiyat istikrarı konusunda. Biz enflasyon üzerinde de çalışıyoruz. Üretimi artırdığımız zaman, arzı artırdığımız zaman enflasyonda düşüş meydana gelecektir. Çünkü bizim bir kırmızı çizgimiz var o da faiz" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZE İNANCIMIZ TAM'

Yerli ve milli üretimin önemine de değinen MÜSİAD Başkanı, 'Yerli ve milli üretimde kritik pozisyondaki bütün sektörlerimizin kendi kendine yeterlilik politikalarının artırılması ve bilhassa dış ticarete yönelik yeni bir stratejinin belirlenmesi, doğru bir adım olacaktır. Zira Reform Paketi'nde bu konuların öncelendiği görülmektedir. Bizim; ülkemize, ülkemizin potansiyeline olan inancımız tam" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan kongrede tek aday olan Bilal Saygılı, derneğin İzmir şubesinde yeniden başkanı olarak seçildi.

İZMİR MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Enflasyonu düşürmek için çalışıyoruz
İZMİR MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Enflasyonu düşürmek için çalışıyoruz
İZMİR MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Enflasyonu düşürmek için çalışıyoruz
İZMİR MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Enflasyonu düşürmek için çalışıyoruz

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Enflasyon, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Enflasyonu düşürmek için çalışıyoruz - Son Dakika


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