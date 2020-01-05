Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yeniden düzenlenen İzmir Müze ve Sanat Galerisi, ziyaretçilerini Türk demir yolları tarihinde yolculuğa çıkarıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 1800'lü yıllarda İngiliz tüccarlar tarafından Alsancak'ta "Bağdadi" adı verilen mimari tarzla yaptırılan bina, bir dönem depo olarak kullanıldı.

İngiliz şirketlerince idarehane olarak da kullanılan bina, 1860'larda "İzmir- Aydın Osmanlı Demiryolu Şirketi " yöneticisinin lojmanı olarak değerlendirildi.

Demir yollarının millileştirilmesinden sonra bitişiğinde yer alan ve aynı mimari özellikleri taşıyan 5 yapıyla uzun yıllar lojman olarak kullanılan tarihi bina, 1990 yılında "Müze ve Sanat Galerisi" olarak düzenlendi.

2003'teki restorasyonla üst katı galeri, alt katı ise müze olarak ziyarete açılan tarihi yapı, geçen yıl ise daha kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlendi.

Ankara Demiryolları Müzesi'nin kapanmasının ardından da buradaki eserler, İzmir Müze ve Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı.

Demir yoluna ait her şey bu müzede

Müzenin birinci katında tren trafiğinin düzenlenmesi ve kurumsal haberleşmede kullanılan telgraf makineleri, telefonlar, göz taşı kullanılarak elektrik üreten sıvı pil kapları, telemprimör, teleks cihazları, telsizler ve bunların çevre birimleri ile haberleşme belgeleri yer alıyor.

Cer odasında ise mekanik ve elektrikli parçalar, Türkiye'de imal edilen ilk iki buharlı lokomotif "Bozkurt" ve "Karakurt"un isimlikleri, yürüyen aksam modelleri, cer gücü oluşturan motor kesiti, yolcu ve yük vagonu parçaları ile bakım onarım malzemeleri bulunuyor.

Yol odasında da demiryolu yapım bakım ve onarımında kullanılan aletler, demir yolu malzemeleri, işçilerin çalışma dışındaki zamanlarında barınma amacıyla kullandıkları çadır, arazide su ihtiyacı gidermek için kullanılan ahşap fıçı sergileniyor.

Müzenin ikinci katındaki gar müdürü, hareket memuru, gişe memuru odaları ile sağlık bölümü ve spor kulübüne ilişkin eserleri görmek mümkün.

Türk demir yollarına ait tüm eserlerin yer aldığı müze, tren meraklılarının ilgisini çekiyor.

"Ayda yaklaşık 3 bin kişi ziyaret ediyor"

Müze Müdürü Şinasi Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Demiryolları Müzesi kapandığı için oradaki eserlerin buraya taşındığını söyledi.

İlgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Duman, şunları kaydetti:

"Çok yeni olmasına rağmen müzemizin bir hayli ziyaretçisi olmaya başladı. Ayda ortalama 3 bin kişi müzemize geliyor. Konuklarımız burada adeta tarihi yolculuğa çıkıyorlar. Müzemizin üst katında istasyon konseptine uygun bir yerleşim planı oluşturuldu. Alt katında da demir yollarının lokomotiflerinin, vagonların parçalarının olduğu bir oda var. Diğer bir odada ise o dönemin yol yapımında kullanılan eşyalar sergileniyor."