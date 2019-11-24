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İzmir müzikseverlerden sokak hayvanlarına mama bağışı

6 saat önce

Müzikseverlerden sokak hayvanlarına mama bağışıİzmir'de, kış aylarında sokak hayvanlarına destek olunması amacıyla düzenlenen 'hayvanlar için mama bağışı' konseptli konserde 250 kilo mama toplandı.

Müzikseverlerden sokak hayvanlarına mama bağışı

İzmir'de, kış aylarında sokak hayvanlarına destek olunması amacıyla düzenlenen 'hayvanlar için mama bağışı' konseptli konserde 250 kilo mama toplandı.

İzmirli gitarist Gökhan Özden'in düzenlediği sokak hayvanlarına destek konserlerini izlemeye gelen müzikseverler, yanlarında getirdikleri kedi ve köpek mamalarını sahnenin önüne bıraktı. Alsancak'taki konser salonunda toplanan mamalar Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı (DOHAYDER) Hatice Şenoğul'a teslim edildi.

Sokak hayvanları için 4 yıldır konser düzenlediklerini belirten rock müzik grubu Pislick Kedi'nin gitaristi Gökhan Özden, Alsancak Mavi konser salonunda Nasty Beast müzik grubu ile birlikte konser verdiklerini söyleyerek konsere ilginin yoğun olduğunu dile getirdi. 250 kilo mama toplandığını belirten Özden, Konserimizde hem geçen sene vefat eden Şopengazi bakım evinin kurucusu Nebiha Deprem'i andık hem de bağışçıların getirdiği mamaları DOHAYDER Başkanı ve İzmir Şopengazi bakım evi temsilcisi Hatice Şenoğul'a teslim ettik. Şopengazi bakım evi, bünyesinde ve ormanlık alan besleme noktalarında 1000'e yakın köpeğin bakımını üstleniyor. Biz de kendilerine konserlerimizle destek vermekten memnuniyet duyuyoruz dedi. Sokak ya da barınakta yaşayan canlıların en iyi besinleri yiyebileceğini ispatlamak için mamalarını alıp geldiklerini ifade eden hayvanseverler de onların iyi şartlarda yaşamaları için mama alıp konsere geldiklerini söyleyerek bir dahaki etkinliğe tüm İzmirlileri davet etti.

İzmir müzikseverlerden sokak hayvanlarına mama bağışı

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:10 Kaynak: DHA
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