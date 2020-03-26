İZMİR Nakliyeciler Sitesi'ndeki kalabalık endişelendiriyor - Son Dakika

Nakliyeciler Sitesi'ndeki kalabalık endişelendiriyor

VATANDAŞLAR koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi korumaları ve aralarına en az bir buçuk metrelik mesafe koymaları için uyarılırken, İzmir'deki Nakliyeciler Sitesi'nde, şoförlerin ve diğer nakliye görevlilerin uyarılara kulak asmamaları pes dedirtti.

Koronavirüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı ve vaka sayısının arttığı Türkiye'de, uzmanlar sık sık vatandaşları zorunlu haller dışında evde kalmaları, dışarıya çıktıklarında sosyal mesafeyi korumaları ve insanlarla aralarında en az bir buçuk metrelik mesafe koymaları konusunda uyarırken, bazı yerlerde bu uyarılara kulak asılmıyor. İzmir'in Bornova ilçesindeki Nakliyeciler Sitesi de, önlem konusunda sınıfta kalan yerlerden biri oldu. Vatandaşların bir buçuk metre kuralarına uymadıkları, banklarda yan yana oturdukları ve hiçbir önlem almadıkları görüldü.

Nakliyatçılardan Emre Yaşar, site içerisinde hiçbir önlem alınmadığını belirterek, "Burada insanlar iç içe oturuyor, hiçbir önlem alınmadı. Bunca yükü sırtlayan kamyoncu milletine bakılmıyor, normal zamanlarda burada bizim için bir tesis bile yapılmadı. Bizler ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Bir diğer nakliyatçı İbrahim Peyke de, Türkiye'nin her yerinde insanlar evde otururken Nakliyeciler Sitesi'nde akıl almaz bir kalabalık olduğunu vurgulayarak, "Burada her milletten insan var. Yurt dışına gidip gelen şoför arkadaşlar da var. Şoförler her yere gidip gelen meslek grupları. En önce önlem alınması gereken yer burası olmalıyken, buradaki durum berbat" dedi.

Diğer nakliyatçılar ve şoförler de durumdan endişe duyduklarını dile getirdi.