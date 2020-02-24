İzmir narkotik köpeği leo, uyuşturucu satıcısına göz açtırmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir narkotik köpeği leo, uyuşturucu satıcısına göz açtırmadı - Son Dakika

İzmir narkotik köpeği leo, uyuşturucu satıcısına göz açtırmadı

6 saat önce

Narkotik köpeği Leo, uyuşturucu satıcısına göz açtırmadıİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, şehre uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir otomobili arayan Leo isimli narkotik köpeği, 2 kilo 164 gram kokain ve 20 bin adet extacy adı verilen uyuşturucu hap buldu.

Narkotik köpeği Leo, uyuşturucu satıcısına göz açtırmadı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, şehre uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir otomobili arayan Leo isimli narkotik köpeği, 2 kilo 164 gram kokain ve 20 bin adet extacy adı verilen uyuşturucu hap buldu.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir kişinin aracıyla şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, Karabağlar ilçesinde aracı durdurdu. Narkotik köpeği Leo'nun, araca verdiği tepkinin ekiplerin yaptığı aramada 2 kilo 164 gram kokain ve 20 bin adet extacy adı verilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir narkotik köpeği leo, uyuşturucu satıcısına göz açtırmadı

Karabağlar, Narkotik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:27 Kaynak: DHA
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