Son Dakika Haberleri: İzmir narkotik köpeği leon, 495 gram eorin yakaladı
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İzmir narkotik köpeği leon, 495 gram eorin yakaladı

58 dakika önce

Narkotik köpeği Leon, 495 gram eorin yakaladıİZMİR'de, polislerin durdurduğu şüpheli bir otomobilin, kokuya duyarlı narkotik köpeği Leon'un verdiği tepki üzerine yakıt deposu bölümü söküldü.

Narkotik köpeği Leon, 495 gram eorin yakaladı

İZMİR'de, polislerin durdurduğu şüpheli bir otomobilin, kokuya duyarlı narkotik köpeği Leon'un verdiği tepki üzerine yakıt deposu bölümü söküldü. Depoda, 495 gram eroin ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde Y.S. yönetimindeki şüpheli bir otomobili durdurdu. Kokuya duyarlı narkotik köpeği Leon, aracın yakıt deposu bölümünde tepki verince, otomobilin yakıt deposu söküldü. 30 ayrı pakette, 495 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir narkotik köpeği leon, 495 gram eorin yakaladı

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:55 Kaynak: DHA
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