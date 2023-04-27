İbrahim Tatlıses'ten İzmir'deki büyük yangın sonrası paylaşım: Komşularıma geçmiş olsun - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'ten İzmir'deki büyük yangın sonrası paylaşım: Komşularıma geçmiş olsun

27.04.2023 23:49

İzmir'de 4 bloklu Folkart sitesinde çıkan devasa yangına ilişkin ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, "Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum İzmir'e uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" dedi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitede yangın çıktı. Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu Folkart Sitesi'nin 8 katlı binasında yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin geldiği yangın, İzmir'in tüm noktalarından görüldü.

TATLISES: KOMŞULARIMA GEÇMİŞ OLSUN

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, alevlerin geceyi aydınlattığı yangına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Tatlıses, Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum İzmir'e uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin.." dedi.

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İbrahim Tatlıses, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Tatlıses'ten İzmir'deki büyük yangın sonrası paylaşım: Komşularıma geçmiş olsun - Son Dakika


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