İzmir narlıdere'de 'riskli alan' ilan edilen 4 mahallede dönüşüm beklentisi - Son Dakika

İzmir Narlıdere'de 'riskli alan' ilan edilen 4 mahallede dönüşüm beklentisi

İZMİR'in 70 bin nüfuslu ilçesi Narlıdere'nin 11 mahallesinden 4'ü, gecekondu bölgesi. Narlıdere Belediyesi, 2013 yılında Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edilen bu mahallelerdeki yapıların dönüştürülmesi için imar planlarını revize etti. Gelecek günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulacak planların onaylanması halinde, planlar askıya çıkacak. İtiraz olmaması durumunda, yıllardır dönüşüm yapılması planlanan mahallelerde, çalışmalar başlayacak.

Narlıdere ilçesinin Narlı, Çatalkaya, Atatürk ve 2. İnönü mahallelerinin, 43 hektarlık bölümü, 2013 yılında Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edildi. Tahliye edilerek dönüşüm çalışması yapılması gereken bölgede, çalışmalar yıllarca yapılmadı. Narlıdere Belediyesi, dönüşüm çalışmalarının yapılmasını sağlayacak olan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planları hazırladı. Gelecek günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulacak olan planlar, önce askıya çıkarılacak. Planlara itiraz olmaması halinde, mahallelerde dönüşüm çalışması başlayacak. Belediye, dönüşüm yapmayı planladığı mahallelerde yaklaşık 6 bin konut yapılacağını öngörüyor.

Narlıdere Belediye Başkanı CHP'li Ali Engin, dönüşüm yapılacak alanların dik yamaçlardan oluştuğunu, yine bazı evlerin dere yataklarında bulunduğunu ve fay hattının bu mahallelerden geçtiğini belirtti. Engin, "Buranın yüzde 60'ına konut yapılamıyor. Yüzde 40'ında yapılaşma olacak. Hükümetin de aldığı karar doğrultusunda yatay mimari ile sanırım en fazla 7 kat yapabileceğiz. Bölge, 2013 yılında riskli alan ilan edildikten sonra belediye, buranın imar, zemin etütleri, yapı stoğunun tespit edilmesi gibi çalışmaları yaptı. Biz de yaklaşık 8 aydan beri bu çalışmaların üzerinde yoğunlaştık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gittik. Şu anda 1/1000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli planlarımız hazırlandı. Bakanlığa sözlü olarak sunuldu. Eğer uzlaşılırsa dosya, resmi yollarla bakanlığa iletilecek" dedi.

'TAPU SAHİPLERİNE TAPULARINA ORANTILI DAİRE VERİLECEK'

Bölgenin yaklaşık 50 bin metrekaresinin Narlıdere Belediyesi ve Hazine'ye ait olduğunu, mahallelerde ayrıca şahıslara ait olan yerlerin de bulunduğunu anlatan Ali Engin, "Burada vatandaşın işgali de söz konusu. Yaklaşık bin 200 tane gecekondunun hiç tapusu yok. Bunların haklarını korumak istiyoruz. Herkesin kazanacağı, kimsenin mağduriyet yaşamayacağı, kamunun duruşuna, sosyal devlet anlayışına uygun çalışmalarla şehri değiştireceğiz, yenileyeceğiz. Deprem riskinden kurtaracağız. Hem de vatandaşların ekonomik seviyesi yükselecek. Modern şehirleşme sağlanacak. Herkesin kazanacağı bir model geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Bölgeden fay hattı geçtiğini ve deprem riski bulunduğunu açıklayan Ali Engin, şunları söyledi:

"Buralar fay hattının tam ortasından geçtiği bir alan. O nedenle alanın bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Şu anda orada insanların oturuyor olmaması lazım. Ne yazık ki kamu, devlet, belediye duruma şu ana kadar bir çare bularak, alanı tahliye etmedi. Amacımız burayı altyapısı ile birlikte ihale etmek. Önce binaları yapalım, sonra yollar yapılsın gibi bir anlayış olmayacak. Eş zamanlı çalışmalar yapılmasını hedefliyoruz. Tapu sahiplerine, tapuları ile orantılı daireler verilecek. Hiç tapusu olmayan bin 200 kişiye de çok düşük ücretlerle, kira öder gibi daire vereceğiz. Daha küçük daireler olacak. Onların da koşulda kazançlı çıkacağı bir model oluşturduk. Belediye olarak o bölgelerde plan çalışmaları ihmal edilmeden yapılıyor. Fedakarlığı Narlıdere Belediyesi yapacak, çünkü belediyenin orada 50 bin metrekare yeri var. Gerekirse pay almayacağız. Yeter ki vatandaş mağdur olmasın. Vatandaşlarımız bize güveniyor. Orada yaşayanlar bize güvenmeli. Halkımızı hayal kırıklığına uğratmayacağız. Belediye, bu işi yapabilecek donanıma sahip. Bizden önce yapılan çalışmaları biz hızlandırıp sonuçlanmasını sağlayacağız."

VATANDAŞLAR DÖNÜŞÜMDEN UMUTLU DEĞİL

Mahalle sakinleri ise, yıllardır dönüşüm yapılacağı umuduyla yaşadıklarını, ancak beklenen çalışmaların bir türlü başlayamadığını belirtti. Vatandaşlardan Mustafa Sözen (65), "Yıllardır kentsel dönüşümün yapılacağı söyleniyor ama herhangi bir çalışma yapılmadı. Sadece lafta kaldı. Yapılacağını da tahmin etmiyorum. Kentsel dönüşüm yapılmasını istiyoruz. Evimiz olsun, sıcak bir yuvamız olsun istiyoruz. Evimizin her tarafı dökülüyor. Evimizin fiziki koşulları çok kötü" dedi.

Dürdane Sözen (61) ise "Kentsel dönüşüm yapılacak deniyor ama olmuyor. Yapılırsa da sanırım biz görmeyeceğiz. Torunlar belki görür. 50 yıldır buradayız, 10 yıldan fazla süredir kentsel dönüşümün yapılacağı konuşuluyor. Kentsel dönüşüm yapılacak diye evlere bir şey de yapamıyoruz . Evlerimiz kötü, çatılar akıyor, yıkılmak üzere. Kentsel dönüşüm yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Turan Başel (50) de şunları söyledi:

"40 yıldır burada yaşıyoruz ve bir şey yapılmadı. Yarın da dönüşüm çalışması yapılacağına dair pek umudumuz yok. Yapılacağı söylenen çalışmaları bizler göremeyeceğiz, çocuklarımız görür mü, bilmiyorum. Kentsel dönüşüm ile ilgili pek umutlu değilim."

Narlıdere Kentsel Dönüşüm Kooperatif Başkanı Zeynal Kolçak, "Biz dönüşüme karşı değiliz. Ama buradaki dönüşümün ana temelleri öncelikle halk. Burada bir dönüşüm olacaksa, vatandaşların çıkarları ön planda olmalı. 1960 yılından beri vatandaşlar burada otuyor. 2013 yılından beridir de kentsel dönüşüm gündemde. Dönüşüm olacaksa, burada bulunan halkın çıkarlarına öncelik verilmeli. Buradaki halk, yerinden yurdundan edilmeden, komşuluk bağlarının yaşayabileceği kentsel dönüşüm istiyor. Planları henüz görmedik" dedi.