İzmir Narlıdere'de yaşanan site yangınındaki ağır bilanço, sabahın ilk saatlerinde böyle görüntülendi - Son Dakika
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İzmir Narlıdere'de yaşanan site yangınındaki ağır bilanço, sabahın ilk saatlerinde böyle görüntülendi

28.04.2023 08:14

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki 8 katlı, 40 daireli Folkart Sitesi'nde meydana gelen yangın 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Alevlerin bıraktığı hasar gün ağarınca havadan görüntülenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 kişinin alevlerden etkilendiğini duyurdu.

Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Narlıdere ilçesi, Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloktan oluşan 8 katlı 40 daireli Folkart Sitesi'nin 3. blokunda meydana geldi.

İzmir Narlıdere'deki site yangınının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı

CAN HAVLİYLE KENDİLERİNİ SİTE DIŞARISINA ATTILAR

Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açtı. Site sakinleri can havliyle kendilerini site dışarısına atarak olay yerinden uzaklaştı.

İzmir Narlıdere'deki site yangınının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı

7 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki site yangınına ilişkin son durumu aktardı. Bakan Koca, "Yangından 7 vatandaşımız etkilenmiştir. 6 kişi dumana maruz kalmış, bir kişinin ayağında burkulma olmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır, her birinin durumu iyidir." dedi.

İzmir Narlıdere'deki site yangınının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı

BAKAN KASAPOĞLU DA OLAY YERİNE GİTTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kasapoğlu, "Geçmiş olsun öncelikle İzmir'imize. Bir bloğun ciddi şekilde yandığı bir yangından bahsediyoruz. 40 dairelik bir blok. Saat 21.50 civarında çıktı yangın. İkinci kattaki bir elektrik kontağı sebebiyle yangının çıktığı bilgisi var. Can kaybı olmadığına dair bilgimiz söz konusu. Panik kaynaklı dairelerden atlayıp yaralanan vatandaşlarımız var. Yangın kaynaklı bir yaralı yok. Büyük ölçüde söndürüldü diyebilir. Ciddi anlamda bir seferberlik söz konusu. Bloğun bir tarafı tamamen sönmüş durumda. 3 farklı blok var burada. Diğer bloklara sıçrama söz konusu değil. İtfaiye araçları, UMKE'nin, AFAD'ın araçları burada. Yangını söndürmek için canla başla çaba sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.

İzmir Narlıdere'deki site yangınının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı

7 SAAT SONRA GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan yangın, 7 saatin ardından ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Dairelerdeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının oluşturduğu hasar havadan görüntülendi.

İzmir Narlıdere'deki site yangınının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
İzmir Narlıdere'deki site yangınının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Volkan Acar: Mevlam bidaha yaşatmasın çok şükür bin şükür can kaybı yok mülk allahindir(c.c)dilediğine verir dilediğinden alır elhamdülillah. Cevap Yaz 46 6 Yayından Kaldır
  • Muhammet ömür Şahverdi: RABBİM daha büyük afetlerden korusun. Can kaybının olmaması bir nebze rahatlatıyor insanı Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bir daha gördük ki hiç kimse malım var evim var diye sevinmesin. Yüksek fiyatlara evini kiraya verenlerin ve kiracısına zorbalık edenlerin de bu olaylardan ders almaları gerekiyor. Cevap Yaz 60 5 Yayından Kaldır
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Narlıdere, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir Narlıdere'de yaşanan site yangınındaki ağır bilanço, sabahın ilk saatlerinde böyle görüntülendi - Son Dakika


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