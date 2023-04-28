Bakan Kasapoğlu: İzmir'deki site yangını elektrik kontağından çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu: İzmir'deki site yangını elektrik kontağından çıktı

28.04.2023 01:04

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde çıkan yangına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıklama yaptı. Olay yerinde çalışmaları takip eden Bakan Kasapoğlu, "40 dairelik bir blok. Saat 21.50 civarında çıktı yangın. Elektrik kontağı diye tahmin ediliyor. Can kaybı olmadığına dair bilgimiz söz konusu." dedi.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde akşam saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Alevler site içerisinde yer alan 8 katlı binanın tamamını kısa sürede sardı.

BAKAN KASAPOĞLU OLAY YERİNDE

Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, şu ana kadar can kaybının olmadığını belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

"ELEKTRİK KONTAĞI"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, yangın kaynaklı bir yaralanma olmadığını söyledi. Yangının çıkış nedenine ilişkin Kasapoğlu, "Geçmiş olsun öncelikle İzmir'imize. Bir bloğun ciddi şekilde yandığı bir yangından bahsediyoruz. 40 dairelik bir blok. Saat 21.50 civarında çıktı yangın. İkinci kattaki bir elektrik kontağı sebebiyle yangının çıktığı bilgisi var. Can kaybı olmadığına dair bilgimiz söz konusu." dedi.

"YANGIN KAYNAKLI BİR YARALI YOK"

Kasapoğlu, "Panik kaynaklı dairelerden atlayıp yaralanan vatandaşlarımız var. Yangın kaynaklı bir yaralı yok. Büyük ölçüde söndürüldü diyebilir. Ciddi anlamda bir seferberlik söz konusu. Bloğun bir tarafı tamamen sönmüş durumda. 3 farklı blok var burada. Diğer bloklara sıçrama söz konusu değil. İtfaiye araçları, UMKE'nin, AFAD'ın araçları burada. Yangını söndürmek için canla başla çaba sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Mehmet Kasapoğlu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: İzmir'deki site yangını elektrik kontağından çıktı - Son Dakika


Son Dakika
01:08 İtalya Kupası finali belli oldu: Inter-Fiorentina
01:03 Fiorentina, İtalya Kupası finalinde Hakan'ın takımı Inter'in rakibi oldu
01:02 Bakan Koca: Yangından 7 vatandaşımız etkilendi
00:56 Bakan Koca, yangına ilişkin son durumu aktardı: 7 vatandaşımız etkilendi
00:53 "Bir kebap yerken bir de Ronaldo'da dolandırıldım" dediği iddia edilmişti! Al-Nassr Başkanı'nı iddiaları yalanladı
00:47 "Bir kebap yerken bir de Ronaldo'da dolandırıldım" dediği iddia edilmişti! Al-Nassr Başkanı'ndan yalanlama
00:44 Bakan Kasapoğlu: İzmir'deki site yangını elektrik kontağından çıktı
00:44 Bakan Bilgin: 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek
00:39 Bakan Kasapoğlu: İzmir'deki site yangınının elektrik kontağından çıktığına dair bilgi var
00:34 Bakan Bilgin: 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2023 04:37:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: İzmir'deki site yangını elektrik kontağından çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement