Bakan Koca: Yangından 7 vatandaşımız etkilendi - Son Dakika
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Bakan Koca: Yangından 7 vatandaşımız etkilendi

28.04.2023 01:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki site yangınına ilişkin son durumu duyurdu. Bakan Koca, "Yangından 7 vatandaşımız etkilenmiştir. 6 kişi dumana maruz kalmış, bir kişinin ayağında burkulma olmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır, her birinin durumu iyidir." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'ndeki 8 katlı blokta akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, alevler kısa sürede binanın tamamını sardı.

VATANDAŞLAR BALKONLARDAN ATLADI

Yangında patlamalar meydana gelirken, panik yapan bazı vatandaşlar kaldıkları dairelerin balkonlarından atladı. Yaralılar hastanelerde tedaviye alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"YANGINDAN 7 KİŞİ ETKİLENDİ"

Bakan Koca, şunları söyledi: "İzmir Narlıdere'de bir sitede meydana gelen ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangından 7 vatandaşımız etkilenmiştir. 6 kişi dumana maruz kalmış, bir kişinin ayağında burkulma olmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır, her birinin durumu iyidir.

"112 AMBULANS GÖREVLENDİRİLDİ"

Olay yerine toplam 70 sağlık görevlisi; 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE Timi görevlendirildi. İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah benzer tüm olaylardan korusun."

Bakan Koca, yangına ilişkin son durumu aktardı: 7 vatandaşımız etkilendi
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Fahrettin Koca, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Yangından 7 vatandaşımız etkilendi - Son Dakika


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