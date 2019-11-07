İzmir Narlıdere Metrosu'nda iki istasyon birleşti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Fahrettin Altay ile Narlıdere arasındaki 7,2 kilometrelik metro hattında ilk iki istasyon birbirine bağlandı.

Fahrettin Altay-Narlıdere hattındaki yedi istasyonda birden çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova İstasyonu ile Çağdaş İstasyonu arasındaki 860 metrelik mesafeyi tünel açma makinesi (TBM) ile aşarak iki istasyonu birbirine bağladı. 'Dev köstebek' diye de adlandırılan TBM'nin iki istasyonu birleştiren tüneldeki son çalışması, çalışanlar tarafından sevinçle karşılandı. TBM'nin tünelden çıkışını izleyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcı Eser Atak ile Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon da vardı. Çalışmalar tamamlandığında Bornova EVKA-3'ten metroya binen bir yolcu Narlıdere'ye kadar aktarmasız gidebilecek. İzmir'de raylı sistemin uzunluğu 179'dan 186,5 kilometreye ulaşacak.