İZMİR NASA'da çalışan bilim insanı Pinto; 'Asteroid alarmına gerek yok' - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR NASA'da çalışan bilim insanı Pinto; 'Asteroid alarmına gerek yok' - Son Dakika

İZMİR NASA'da çalışan bilim insanı Pinto; 'Asteroid alarmına gerek yok'

6 saat önce

NASA'da çalışan bilim insanı Pinto; 'Asteroid alarmına gerek yok'NASA'nın 1998 OR2 kodunu verdiği ve 29 Nisan tarihinde dünyaya en yakın geçişini gerçekleştirecek olan asteroid son günlerde panik ve endişeye neden oldu.

NASA'da çalışan bilim insanı Pinto; 'Asteroid alarmına gerek yok'

NASA'nın 1998 OR2 kodunu verdiği ve 29 Nisan tarihinde dünyaya en yakın geçişini gerçekleştirecek olan asteroid son günlerde panik ve endişeye neden oldu. NASA'da bir dönem görev yapan ve daha sonra İzmir'e yerleşen bilim insanı Fabrizio Pinto ise, bu endişelerin yersiz olduğuna dikkat çekerek, "Bir çarpışma söz konusu değil. Bu asteroidin dünyaya herhangi bir etkisinin olması mümkün değil. Bunun yerine küçük çaptaki asteroidlere karşı dikkatli olunmalı" dedi.

NASA tarafından 1998 OR2 koduyla isimlendirilen ve dünyaya çok uzak bir noktada olmasına rağmen çarpma tehlikesiyle değerlendirilen asteroid, son günlerde panik ve endişeye neden oldu. 4,1 kilometre genişliğindeki asteroidin, 29 Nisan tarihinde dünyaya en yakın geçişini gerçekleştireceği ileri sürülürken, bu boyuttaki bir asteroidin dünyaya çarpması halinde insanlığın sonunu getirebileceği açıklandı. NASA'da çalışan ve daha sonra İzmir'e yerleşerek İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapan İtalyan asıllı Fabrizio Pinto ise, bu endişelerin yersiz olduğuna dikkat çekti. Asteroid alarmına gerek olmadığını söyleyen Dr. Pinto, "Şuanda güneşin etrafında dönen milyonlarca göktaşı var. Dünyanın yörüngesiyle asteroidin yörüngesinin yakınlaştığı nokta yanlış yorumlanıyor. Bu uzaysal boyutta yakın bir mesafe ancak, çarpışma söz konusu değil. Sadece yakınlaşma durumu söz konusu. Aralarındaki mesafe yaklaşık 6 buçuk milyon kilometre olacak. Bu neredeyse ay ile aramızda olan mesafenin 16 katıdır" dedi.

'YAKINLAŞMANIN HİÇBİR ETKİSİ OLMAYACAK'

Bir yakınlaşma olacağını söyleyen Dr. Pinto, "Çarpışma söz konusu olmayacak ve bu söylendiği gibi 29 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Bu asteroidin boyutu oldukça büyük. Bu yakınlaşmanın hiçbir etkisi yok. Hiçbir şey olmayacak. Tehlike söz konusu değil. Amatör bir gözlemci bile bu yaklaşma anını görebilir. Biz bununla ilgili her türlü detaya sahibiz ama küçük asteroidlerin görmesi ve ölçmesi daha zor olduğu için bilinmezlikleri daha fazla. Dolayısıyla onlar çok daha tehlikeli. Bilinmezlikleri yüksek olan asteroidler araştırılmalı ve devletler buna destek vermeli. Türkiye'de bu tarz çalışmaların yapılması ve önemsenmesi oldukça önemli" diye konuştu.

İZMİR NASA'da çalışan bilim insanı Pinto; 'Asteroid alarmına gerek yok'

İzmir, NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:38 Kaynak: DHA

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