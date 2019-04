İzmir NATO'nun 70'inci Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

NATO'nun 70'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı (YENİDEN) İzmir 'in Buca ilçesi, Şirinyer semtinde bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargahı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'nda, NATO'nun 70'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle tören yapıldı. Askeri erkanın katıldığı tören, NATO ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutanı Korgeneral John C. Thomson, tören birliklerini selamdı. NATO'nun kendini bağımsızlığa, ortak değerlere ve kolektif savunmaya adadığını belirten Thomson, Türkiye 'nin 1952'de NATO'ya girişiyle NATO'nun İzmir'deki varlığı başladı. O zamandan beri bu güzel şehir, bir sürü karargaha ev sahipliği yaptı. En sonuncusu 2012 yılından bu yana NATO Müttefik Kara Komutanlığı'dır. Karargahlara ev sahipliği yapan ülkelerden sadece Türkiye ve İtalya , kesintisiz ev sahipliğini yürüten iki ülkedir. Bize sağladığı büyük destek ve olağanüstü ev sahipliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Soğuk savaşın bitiminden sonra 13 ülkenin NATO'ya katılımıyla toplam üye sayısının 29 çıkmasıyla, barışa katkı sağlayan 44 partner ülkenin de destek verdiği ittifaka ulaştık dedi.NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutanı Korgeneral John C. Thomson, 70'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında karargahın en yaşlı, en genç ve en tecrübeli emekli NATO personeliyle, NATO ambleminin bulunduğu pastayı kesti. Pasta kesiminin ardından yıldönümü anısına fotoğraf çekimi yapıldı.Kutlama, karargahta yapılacak yarış ve müsabakalarla devam edecek.