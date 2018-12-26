İzmir 'Ne Yaş Ne Engel, Hayat El Ele Güzel'

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencileri, yaz mevsiminde deniz kenarından topladıkları taşları boyayarak ve keçeleri kesip dikerek hediyelik eşyalar hazırladı.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencileri, yaz mevsiminde deniz kenarından topladıkları taşları boyayarak ve keçeleri kesip dikerek hediyelik eşyalar hazırladı. Öğrenciler bu hediyelik eşyaları öğretmenlerinin desteği ile Sevgi Yolu'nda kurdukları stantta satarak, elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi yaşlılara erzak alıp, dağıttı.



Bayraklı Kaymakamlığı ve Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 'Sorunlarımızdan Sorumluyuz' projesi kapsamında Bayraklı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencileri 'Ne yaş ne engel, hayat el ele güzel' sloganıyla bir yardım projesi hazırladı.Teknoloji ve tasarım öğretmeni Saime Okutan (50) ile okullarındaki atölyelerinde 4 ay önce üretim yapmaya başlayan öğrenciler, yaz mevsiminde deniz kenarından topladıkları taşları boyayıp, keçeleri kesip dikerek magnet, duvar süsü, çerçeve gibi hediyelik eşyalar yaptı. Projeye başlama amaçları mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahibi yaşlılara erzak yardımı yapıp, onları sinemaya götürerek mutlu etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak olan öğrenciler, Bayraklı Sevgi Yolu'nda açtıkları stantta satış yaptı. Duyarlı öğrenciler hediyelik eşyaları projeye destek için alışveriş yapan insanlara verirken, plastik poşet kullanıp çevreyi kirletmek yerine, kendi yaptıkları renkli kesekağıtları ve kullanılmayan tişörtlerden dikilen bez torbaları tercih etti. Öğrencilerin farkındalık yaratacak 'İnsan gençken öğrenir, yaşlanınca anlar', 'Yaşlıların yüzündeki gülümseme olmak ister misiniz', 'Fırsatın varken durma, sen de yardım et' yazılı pankartlarla süsledikleri stant, vatandaşlardan ilgi gördü ve takdir edildi. Satıştan toplam 500 TL elde eden öğrenciler, ihtiyaç sahibi olduğunu belirledikleri yaşlılar için erzak alışverişi yaparak yardımda bulundu. Yapılan yardımla mutlu olan yaşlılar, gözyaşlarını tutamadı.



YAŞLILARI SİNEMAYA DA GÖTÜRECEKLER



Proje fikrinin öğrencilerinden çıktığını söyleyen teknoloji tasarım öğretmeni Saime Okutan, şunları söyledi



Bu yaz öğrenciler, deniz kenarından topladıkları taşlarla neler yapabileceklerini sordular. Ben zaten taş boyamayı çok seviyordum ve hep beraber taş boyama yapmaya karar verdik. Boyadığımız taşlarla değişik düzenlemeler yaparak, buzdolabı süsleri, duvar süsleri ve resimler yaptık. Bunları nasıl değerlendirebileceğimizi düşünürken Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Sorunlarımızdan Sorumluyuz' projesini duyduk. Biz de bu proje kapsamında çocuklarımla beraber yaptığımız çalışmaları değerlendirebileceğimizi düşündük. Taş boyamaya keçe çalışmasını da ekleyerek bir sürü hediyelik eşya ürettik. Çocuklar, proje kapsamında ürünlerimizi satarak elde edilen gelirle yaşlılara yardım etmeyi önerdi. Onları sinemaya da götürüp mutlu etmek istiyorlar. Aynı zamanda okulumuzda çalıştığımız atölyede de sadece taş çalışması yapmıyoruz. Buradaki her şeyi öğrencilerimle beraber yaptık. Perdeleri, masa örtülerini keçelerden yaptık, duvarları boyadık.



Öğrencilerden Songül İşçi (14), İşe yaramak, üretmek, insanları mutlu etmek çok güzel derken Nehir Budak (14) da Bu çalışmayı yaparken gerçekten çok mutlu olduk çünkü sonucunda ihtiyaç sahibi insanların da mutlu olacağını düşündük. Hem elimizdeki eşyaları değerlendirdik, hem de insanlara yardım ettik bu çok gurur verici bir şey. Çalışmalarımızı yaparken çok eğlendik dedi.

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