İzmir nikahları kıyılan çiftler buruk mutluluk yaşadı - Son Dakika

Nikahları kıyılan çiftler buruk mutluluk yaşadı

TÜM Türkiye'de İdlib'ten gelen acı haberle yürekler dağlanırken evlenmek için önceden 29 Şubat tarihini alan çiftler de buruk bir mutluluk yaşadı. İzmir'de bugün dünya evine girecek olan bazı çiftler ise şehit haberleri üzerine nikahlarını iptal ettirdi.

Takvim yılının mevsimlerle ve dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için uygulanan ve 4 yılda bir gerçekleşen artık yıllardan birisi bu yıl yaşanıyor. Artık yıllarda şubat ayı 29 çekerken, bugün hayatlarını birleştirerek evliliklerini ölümsüzleştirmek isteyenler de oldu. 29 Şubat nedeniyle yoğunluklarının diğer günlere göre daha az olduğunu ifade eden İzmir'deki nikah memuru Funda Gültekin, İdlib şehitleri nedeniyle nikahını iptal edenlerin de olduğunu belirtti. Bugün 7 çiftin nikahını kıydığını söyleyen Gültekin, "Bugün 4 yılda bir olan özel bir gün ve artık yılımız. Evlenmek için bugünü özellikle tercih eden çiftlerimiz de var. 4 yılda bir evliliklerinin kutlanması onlara ilişkilerinin tazeliğiyle ilgili çağrışımlar yapıyor olabilir. Ancak şehitlerimiz nedeniyle hepimiz çok üzgünüz. Bütün annelerin canı yandı. Bu durum çiftlerimizi de etkiledi. Daha önceden gün alan çiftlerimizden birkaçı nikahını iptal etti. Uzaktan da yakınları gelecek olanlar tarihi değiştiremedi" dedi.

Yılın diğer günlerinde nikah dairelerinde daha fazla yoğunluğun yaşandığını dile getiren Gültekin, şöyle konuştu:

"Bugün toplam 7 çiftin nikahını kıydım. 3 çift ise şehitler nedeniyle nikahını iptal etti. Diğer günler özellikle hafta sonları yoğun oluyor. 15 dakikada bir nikah kıyıyoruz. Cumartesi ve pazar günleri yaklaşık 40 nikah kıyıyoruz. Yazın daha da fazla oluyor."

4 YILDA BİR KUTLAYACAKLAR

29 Şubat'ta dünya evine girdiği için kendisini mutlu hissettiğini söyleyen gelin Alev Kuş ise, "Mutluyuz böyle bir günü seçtik. 4 yılda bir evlilik yıldönümü kutlayacağız ama yeniden bir düğün gibi olacak acısını böyle çıkaracağım" dedi. Evlenmek için ben özellikle 29 Şubat'ı seçtiğini söyleyen damat Erol Yıldırım ise şunları söyledi:

"4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği için yıldönümümüz daha anlamlı olacak. Anılması, hatırlanması daha kolay olsun istedim. Sevinçliyiz ama maalesef şehitlerimizden dolayı da üzgünüz. Hepsinden Allah rahmet eylesin. Dilerdim ki bugün daha mutlu bir gün olsun. Ama bugünü de kaçıramazdık. Bu nedenle iptal etmek istemedik. 4 yılda bir biriktirerek kutlayacağız."

Alev Kuş ve Erol Yıldırım çifti daha sonra Türk bayrağı ile objektiflere poz vererek şehitleri andı.