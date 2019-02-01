İzmir Nüfusu 40 Bin 842 Kişi Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) İzmir
Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre İzmir nüfusu 2017 yılına göre 40 bin 842 kişi arttı.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye nüfusu 31 Aralık
2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. İzmir nüfusu 2017 yılına göre 40 bin 842 kişi arttı. İzmir'de 2017 yılında binde 13,2 olan yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 9,5 oldu. İzmir'de erkek nüfusun oranı yüzde 49,8 ile 2 milyon 152 bin 585 kişi, kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,2 ile 2 milyon 167 bin 934 kişi olarak gerçekleşti.
İzmir nüfusunun ortanca yaşı yükseldi
Ülkemizde 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, 2018 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti. İzmir'de 2017 yılında 36,1 olan ortanca yaş, 2018 yılında önceki yıla göre artarak 36,4'e yükseldi.
Nüfusu en yüksek ilçe Buca
oldu
İzmir'de nüfusu en yüksek ilçeler 499 bin 325 ile Buca olurken, Buca'yı 479 bin 986 ile Karabağlar
, 445 bin 232 ile Bornova
, 356 bin 563 ile Konak
ve 344 bin 140 ile Karşıyaka
izledi. Nüfusu en düşük ilçe ise 10 bin 603 ile Karaburun
oldu.
İzmir nüfus yoğunluğu en fazla olan 3. il
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2017 yılına göre 2 kişi artarak 107 kişi oldu. İstanbul
, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 528 kişi ile Kocaeli
ve 360 kişi ile İzmir takip etti. - İZMİR