İzmir Ödemiş Ceylin Atik'in Öldürülmesi Davasında Komşu Kadına Müebbet Hapis Cezası-Arşiv

Ceylin Atik'in öldürülmesi davasında komşu kadına müebbet hapis cezasıİzmir'in Ödemiş ilçesinde, parka oynamaya gittikten sonra kaybolan Ceylin Atik'in (10), 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada karar verildi.

Ceylin Atik'in öldürülmesi davasında komşu kadına müebbet hapis cezası



İzmir'in Ödemiş ilçesinde, parka oynamaya gittikten sonra kaybolan Ceylin Atik'in (10), 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada karar verildi. Tutuklu sanık Şükriye Türkmen (30) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şükriye Türkmen'in eşi olan diğer tutuklu sanık Serkan Türkmen (37) ile tutuksuz sanık Raziye Ö. (62) ise beraat etti.

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