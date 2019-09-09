İzmir ödemiş gölcük'te temizlik seferberliği

Gölcük'te temizlik seferberliği

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki doğa harikası Gölcük Gölü çevresinde temizlik seferberliği başlatıldı. Etkinliğe katılan 60 kişi 1 saat içinde 1 traktör dolusu çöp topladı.

Küçükmenderes Havzası Koza Hareketi Derneği (KOZA-DER), Ödemiş Belediyesi Kent Konseyi işbirliğiyle Gölcük Yaylası'ndaki doğal Gölcük Gölü'nde temizlik çalışması düzenlendi. 60 kişinin katıldığı etkinliğe Vosvos (Volkswagen) tutkunları da destek verdi. CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'te etkinliğe katılan 7'den 77'ye her yaş grubundan kişi ile yeşil yelek giyip, eldiven takarak, göl çevresinde ellerinde poşetlerle pet şişeden çeşitli ambalaj atıklarına, sigar izmaritinden çeşitli mutfak araç gereçlerine kadar pek çok atık topladı. Farkındalık yaratılmasının hedeflendiği etkinlikte, 1 saat boyunca traktör römorku dolusu atık toplantı. Toplanan atıklar Belediye ekipleri tarafından katı atık depolama alına götürüldü.

Etkinlikte konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Gölcük'teki bu zenginliğimizi hep beraber yaşıyoruz. Burası, özellikle dışardan gelen misafirlerimizin de ağırlandığı en güzel mekanlardan biri. Doğa cenneti olan Gölcük'te vakit geçirenlerden, piknik yapanlardan tek isteğimiz, giderken çöplerini bir poşete koyup, çöp konteynerlerine atmaları. Bu konuda farkındalık yaratmak adına da böyle güzel bir etkinlik yaptık. Yaşadığımız çevremizi koruyun. Ama en iyi temizlik ise kirletmemektir" dedi.

KOZA-DER Başkanı Selahattin Bağlı da Gölcük'teki kirliliğe dikkat çekmek istediklerini belirtip, "Burada yapılan yüzeysel temizlik çalışmasının Gölcük için yeterli olmadığını gördük. Çevreden gelen kimyasal maddeler, gölün kirlenmesine neden oluyor: Kirlilik nedeniyle gölde algler meydana geliyor ve bu da sudaki oksijeni tüketip, balıklar yaşamasına engel oluyor. Göldeki nitrojen oranı normalde olması gerekenin yüzde 800 oranında dana fazla üzerinde. Bu da göldeki yaşam kalitesini ve yaşamı sonlandırıyor. Bunu önleyebilmek için çevredeki zirai çalışmalarında organik tarıma yönlendirerek devam edilmeli. Çiftçilerin kimyasal gübrelerin kullanımını azaltmasıyla göle yağmurlama ve akan sularla taşınan nitrojen oranın da azalacaktır. Devletimizin burada çiftçiyi yönlendirmesi gerekiyor" diye konuştu.