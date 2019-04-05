İzmir Ödemiş Polisi, Kardeş Okul Üçkonak Mahallesi Öğrencilerini Sevindirdi

Ödemiş
polisi, kardeş okul Üçkonak Mahallesi öğrencilerini sevindirdi
ÖDEMİŞ İlçe Emniyet Müdürü Fatih
Kiremitçi, Türk Polis
Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, kardeş okul seçtikleri kırsal Üçkonak Mahallesi'ndeki ilkokulu ziyaret edip, öğrencilerle keyifli anlar yaşadı, çeşitli hediyeler verip sevindirdi.
Ödemiş'e 12 kilometre mesafedeki kırsal Üçkonak Mahallesi'ndeki Üçkonak İlkokulu'na yapılan ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi'ye eşi Fadime Kiremitçi, polis memurları Ayla Koparan, Mustafa Güney
, Birol Yorulmaz, Soner Ayangerez, Mehmet Kabaköz, Ödemiş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Çakır eşlik etti. İlçe Emnilyet Müdürü Kiremitçi, kardeş okul Üçkonak İlkokulu Müdürü Selma
Kır, öğretmenler Nazmiye Yeldiren Bozyiğit, Aysun Aslan, Üç Konak
Mahallesi Muhtarı Mevlüt Topuz ve 7'si anasınıfından toplam 27 öğrenci tarafından karşılandı. Öğrenciler, konuklara topladıkları rengarenk kır çiçeklerinden verip, 'Hoşgeldiniz' dedi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, etkinlikte öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verdi ve polis olmak isteyen öğrencilere, 'Neden polis olmak istiyorsunuz?' diye sordu. İlçe Emniyet Müdürü Kiremitçi, öğrencilere araçlara bindiklerinde mutlaka emniyet kemerlerini takmaları tavsiyesinde de bulundu. Polisler tarafından daha sonra öğrencilere, süt, çikolata, kıyafet, balon ve oyuncak dağıtıldı. Öğrenciler, 'Kanka Polis' eşliğinde bahçede çeşitli oyunar oynayıp, gönüllerince eğlendi. Ziyaretin sonunda İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, çocukları 23 Nisan
'da İzmir
'e hayvanat bahçesine götürme sözü de verdi.