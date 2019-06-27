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İZMİR ÖDEMİŞ'TE ÖĞRENCİLER TOHUM İÇİN ÇALIP, SÖYLEDİ

23 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 'Tohum Gelecektir' projesi çerçevesinde, öğrenciler 'Tohum İçin Çal' adı altında çeşitli müzik aletleriyle 'Tohumlar fidana, fidanlar ağaca dönmeli' şarkısına klip çekti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 'Tohum Gelecektir' projesi çerçevesinde, öğrenciler 'Tohum İçin Çal' adı altında çeşitli müzik aletleriyle 'Tohumlar fidana, fidanlar ağaca dönmeli' şarkısına klip çekti. İlçede yapılan ve çekimleri 4 gün süren kilipte, 34 öğrenci yer aldı. Klibin, tohumun her canlı için yaşamın sürdürülmesinde ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalık yaratılması için başta Ödemiş'te olmak üzere il genelindeki okullarda öğrencilere izletileceği bildirildi.
Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği tarafından bir süre önce 'Tohum Gelecektir' projesi gerçekleştirildi. Proje ile başta Ödemiş olmak üzere İzmir genelindeki öğrencilerde, tüm canlıların hayatını sürdürmesinde tohumun ne kadar önemli bir unsur olduğu konusunda farkındalık yaratılması hedeflendi. Ödemiş Ziraat Odası ve Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de projeye destek verdi. Proje çerçevesinde okullardaki seminerlerde ve sosyal medyada gösterime sunulmak üzere 'Tohum İçin Çal' adı altında klip çekimi gerçekleştirildi. Çekimlerde Ödemiş'teki 125. Yıl Kültür Parkı, Salı Pazarı, Ulus Meydanı ve 3 Eylül Parkı gibi birçok mekan kullanıldı. İlçedeki özel bir kolejin 27 öğrencisi ile Zafer İlkokulu'nun 7 öğrencisi keman, yan flüt, gitar, santur ve bateri ile 'Tohumlar fidana, fidanlar ağaca dönmeli' şarkısını seslendirdi. Emekli sınıf öğretmeni Osman Berber, eşliğindeki 6 dakikalık klibin çekimleri 4 gün sürdü. İki kameranın kullanıldığı çekimlerde, öğrencilerin çaldığı müziklerin üzerine şarkı, koro ve sola olarak yine öğrenciler tarafından seslendirildi.
Projenin Koorinatörü Osman Berber, klibin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ilçedeki okullarda verilecek 'GDO, Hibrit ve Ata Tohumu ve Millilik' gibi bir dizi eğitim sırasında öğrencilere izletileceğini kaydetti. Berber, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşüp, daha sonra projeyi il geneline yayacaklarını da kaydetti.
İZMİR ÖDEMİŞ'TE ÖĞRENCİLER TOHUM İÇİN ÇALIP, SÖYLEDİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:55 Kaynak: DHA
Çal, İzmir, Ödemiş, Güncel
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