İZMİR OĞLUNU ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN KOCASININ EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTEDİ

İZMİR'in Konak ilçesinde, Bilal Turgay'ın döverek öldürdüğü iddia edilen 3 yaşındaki Abdülkadir Doğan'ın annesi Ayşe Turgay, baba evine sığındı. Olayla ilgili konuşan gözü yaşlı anne, Bir oğlumu toprağa verdim, diğer oğluma iyi bakabilmek için her şeyi yapacağım. Bilal Turgay'a inşallah en ağır ceza verilir dedi. Olay, geçen pazar günü saat 11.30 sıralarında, Tepecik semtinde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Bilal Turgay, eşi Ayşe Turgay ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Bilal Turgay eşini dövdü. Ayşe Turgay'ın polise verdiği ifadeye göre, Bilal Turgay darp sırasında arka odada bulunan ve o anda ağlamaya başlayan, Ayşe Turgay'ın önceki evliliğinden olan oğlu Abdülkadir Doğan'ın yanına gidip, darbetmeye başladı. Bu sırada, yardım istemek için yakınlarda oturan kayınvalidesinin evine kaçan Ayşe Turgay, onlarla birlikte geri geldiğinde, minik Abdülkadir Doğan'ı hareketsiz yatarken gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalbinin durduğu belirlenen Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın vücudunda ve yüzünün çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirlendi.ÖNCE 'MOTOSİKLET ÇARPTI' DEDİBilal Turgay, olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Turgay'ın ilk önce, eşinin evden çıktıktan sonra kapıyı açık bıraktığını, Abdülkadir Doğan'ın da bu kapıdan sokağa çıktığını ve bu sırada motosikletin çarptığını söylediği, ancak daha sonra küçük çocuğu dövdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Bilal Turgay, tutuklandı.TOPRAĞA VERİLDİYaşamını yitiren küçük Abdülkadir Doğan için Basmane Çorakkapı Camisi'nde dün cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktüğü, Abdülkadir Doğan, Uzundere TOKİ Mezarlığı'nda toprağa verildi.'İNŞALLAH EN AĞIR CEZA VERİLİR'Bilal Turgay'dan olan 1.5 aylık bebeğiyle tek başına kalan Ayşe Turgay, babasının İkiçeşmelik semtindeki evine sığındı. Abdülkadir Doğan'ın babası olan ve şu anda bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan önceki eşiyle imam nikahlı yaşadığını ve ayrıldıklarını belirten gözü yaşlı anne Ayşe Turgay, Çok üzgünüm, içim yanıyor. Allah onu cezasız bırakmasın. Benim canım yanıyor, onun da canı yansın. Bir oğlumu toprağa verdim, diğer oğluma iyi bakabilmek için her şeyi yapacağım. Bilal Turgay'a en ağır ceza verilsin. 3 yaşındaki çocuktan ne istedi Her gün beni dövüyordu, benim her gün gözlerim mordu dedi.Daha önce de Bilal Turgay'dan şiddet gördüğünü ve şikayetçi olduğunu anlatan Ayşe Turgay, kayınpederinin araya girip, oğlunu affetmesini istemesi üzerine, şikayetlerini geri çektiğini söyledi.