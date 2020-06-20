İZMİR Öğrenciler LGS'yi geçti, veliler sınavdan kaldı - Son Dakika

Öğrenciler LGS'yi geçti, veliler sınavdan kaldı

LİSELERE Geçiş Sınavı'nda (LGS), okul kapılarının önlerinde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen veliler yoğunluğa neden oldu. İzmir'de sosyal mesafeyi göz ardı eden veliler, sınavı geçemedi.

Türkiye genelinde yaklaşık 1 buçuk milyon öğrenci, ilk oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayan ve 12.50'de sona eren LGS'ye girdi. Hayallerindeki liseye kavuşabilmek için öğrenciler sınavda ter dökerken, velileri ise onları okul kapılarının önlerinde bekledi. İzmir'deki birçok okulun önlerinde, kalabalıklar oluştu. Karabağlar ilçesindeki Şehit Ferdi Tosun Ortaokulu'nda, maske kuralına genel olarak uyulduğu görülürken, çocuklarını bir an önce görmek isteyen veliler, sosyal mesafe kuralları hiçe saydı. Okul yetkilileri sık sık velileri uyarsa da, önlemler yoğunluk oluşmasına engel olamadı.