İZMİR Öğrencilere istismar davasında emekli öğretmene toplam 79 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

İZMİR Öğrencilere istismar davasında emekli öğretmene toplam 79 yıl 6 ay hapis cezası

01.04.2021 13:05

Öğrencilere istismar davasında emekli öğretmene toplam 79 yıl 6 ay hapis cezasıİZMİR'in Menderes ilçesinde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine 'müstehcen görüntüler izlettiği" ve 'istismarda bulunduğu' iddiasıyla verilen hapis cezası Yargıtay tarafından 'usuldeki...

Öğrencilere istismar davasında emekli öğretmene toplam 79 yıl 6 ay hapis cezası

İZMİR'in Menderes ilçesinde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine 'müstehcen görüntüler izlettiği" ve 'istismarda bulunduğu' iddiasıyla verilen hapis cezası Yargıtay tarafından 'usuldeki eksiklikler' nedeniyle bozulan emekli öğretmen Adil Şahintürk, yeniden yapılan yargılamada 79 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Jandarmaya 17 Mayıs 2014 tarihinde gelen ihbarda, Menderes'in kırsal Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda, 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Adil Şahintürk'ün, 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ile istismarda bulunduğu iddia edildi. Yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerinin ifadeleri, psikolog eşliğinde alındı. Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şahintürk ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 15 Ekim 2015 günü görülen duruşmasında, hakkında 102 yıl hapis cezası istenen Şahintürk, tahliye edildi. Dava, karar aşamasındayken, o dönem aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayeti ile konu tekrar gündeme geldi. 26 Haziran 2016'da görülen duruşmada, sanık Adil Şahintürk yeniden tutuklandı. Adli Tıp raporlarının beklenmesi nedeniyle uzayan yargılama sürecinde, savcı, Adil Şahintürk'ün 4 kız öğrenciye yönelik 'zincirleme cinsel istismar' ve 'müstehcen yayın izletmek' suçundan 170 yıl, 2 kız öğrenciye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 65 yıl olmak üzere toplam 235 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 13 Temmuz 2017 tarihindeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şahintürk'ü, 'müstehcen görüntü izletmek' ve 'cinsel istismar' suçlarından 79 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık, öğrencilerden İ.I.'ya 'müstehcen görüntü izletmek' suçlamasından ise beraat ettirildi.

İSTİNAF ONADI, YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Kararı Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz eden Adil Şahintürk'ün avukatı, dilekçesinde müvekkilinin suçu işlediğine dair delillerin sadece tanık ve mağdur beyanlarından ibaret olduğunu öne sürdü. Avukat, tanık öğretmen Saadet Özkan'nın beyanlarında çelişki bulunduğunu, Özkan ile sanık hakkında husumeti olduğunu iddia etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede, sanık hakkında mağdur İ.I'ya 'müstehcen film izletme' suçundan verilen beraat kararını onadı. 'Cinsel istismar' ve 'müstehcen film izletme' eylemlerinin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığınıı vurgulayarak, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığını, mahkemenin kararında esasa ve usule aykırılığı bulunmadığını belirtti. Daire 79 yıl 6 ay hapis cezasını Yargıtay yolu açık olmak üzere onadı.

KARAR ÇIKTI

Yargıtay ise kararı, usulde eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle bozarak yerel mahkemeye gönderdi. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamaya tutuklu sanık Adil Şahintürk, SEGBİS ile katıldı. Taraflar avukatları ise salonda hazır bulundu. Mağdur avukatlarının sanığın en üst sınırdan indirimsiz cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada son sözü sorulan Şahintürk, "Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanığı 4 mağdura 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 8'er yıl hapis cezası verdi. Sanığın mağdurlarının okulunda müdür vekili olmasını göz önüne alıp,

cezaları 15'er yıla çıkardı. Şahintürk, başka bir mağdura 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da 12 yıl hapis cezası verdi. Sanık, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir mağdura karşı 'sarkıntılık' ve 'müstehcen yayın izletme' suçlarından aldığı ve temyiz sınırlaması altında kaldığı için kesinleşen 7 yıl 6 aylık hapis cezasıyla birlikte toplam 79 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'KONUŞUN ÇOCUKLAR'

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, mücadelelerine yurdun her yerinde devam edeceklerini söyledi. Özkan, "Bugün UCİM'in kurulmasına ve bizim binlerce insanı toplamamıza sebep olan 6 öğrenci fitili ateşledi. Çocuklar sizle müjdemiz var. O adam tutuklu. O istismarcı dışarı çıkmadı ve adalet yerini buldu. Mücadelemize yurdumuzun her yerinde devam edeceğiz. Yeter ki sizler huzurlu ve mutlu olun. Bizler, sizler için ses çıkaracağız. Konuşun çocuklar" dedi.

İZMİR Öğrencilere istismar davasında emekli öğretmene toplam 79 yıl 6 ay hapis cezası
İZMİR Öğrencilere istismar davasında emekli öğretmene toplam 79 yıl 6 ay hapis cezası
İZMİR Öğrencilere istismar davasında emekli öğretmene toplam 79 yıl 6 ay hapis cezası
İZMİR Öğrencilere istismar davasında emekli öğretmene toplam 79 yıl 6 ay hapis cezası

Müstehcen, Yargıtay, Emekli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Öğrencilere istismar davasında emekli öğretmene toplam 79 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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