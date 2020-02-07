İzmir öğrencilerin ürettiği ürünlerden 2 milyon lira ciro elde edildi - Son Dakika
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İzmir öğrencilerin ürettiği ürünlerden 2 milyon lira ciro elde edildi

12 dakika önce

Öğrencilerin ürettiği ürünlerden 2 milyon lira ciro elde edildiİZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi öğrencileri tarafından üretilen parfüm, temizlik ve kozmetik malzemeleri, kamu kurumlarına pazarlanıyor.

Öğrencilerin ürettiği ürünlerden 2 milyon lira ciro elde edildi

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi öğrencileri tarafından üretilen parfüm, temizlik ve kozmetik malzemeleri, kamu kurumlarına pazarlanıyor. Öğrenciler tarafından üretilen ürünlerle yaklaşık 1,5 yıllık zaman diliminde 2 milyon liralık ciro elde edilirken, bu rakamın 4 milyon TL'yi bulması hedefleniyor.

Kemalpaşa ilçesinde bulunan MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi 11'inci sınıf öğrencileri, atölyelerde parfüm, sıvı el sabunu, tuvalet temizleyici, kıvamlı çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, leke çıkarıcı gibi temizlik malzemesi üretiyor. Ham maddesini dışarıdan aldıkları parfüm esanslarını okul laboratuvarında işleyen öğrenciler, daha sonra elde ettikleri malzemeleri paketleyerek etiketliyor ve dağıtıma hazır hale getiriyor. Üretim sürecine dahil olarak harçlıklarını kazanan öğrenciler aynı zamanda, ekonomiye de büyük katkı sağlıyor. Öğrenciler tarafından üretilen ürünlerle yaklaşık 1,5 buçuk yıllık zaman diliminde 2 milyon TL'lik ciro elde edilirken, bu rakamın 4 milyon TL'yi bulması hedefleniyor. Şu anda devletin resmi kurumlarına satış yaptıklarını söyleyen kimya teknolojileri alan şefi Ufuk Akış, "Ders çıkışları ve hafta sonları uygun olan öğrencilerimizle çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Sıvı olan tüm temizlik gruplarının üetimini yapabiliyoruz. Aldığımız işin yoğunluğuna göre üretim süreleri değişiyor. Öğrenciler üretimin her alanında bulunuyor ve böylelikle öğrencilerin iş imkanı artıyor. Aynı zamanda öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor. Veliler de bu üretimden çok memnun. 9'uncu sınıf öğrencilerin büyük çoğunluğu kimya teknolojileri alanını tercih edeceğini söylüyor" dedi.

'MEZUN OLDUKLARINDA HAZIR BİRER KİMYAGER OLUYORLAR'

Üretimin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Okul Müdürü Hamit Dursun, "Bakanlığımızın meslek liselerinin döner sermayelerinin daha aktif hale getirilmesi için başlatmış olduğu bir çalışma vardı. Biz de bu doğrultuda okul olarak üretime başladık. Üretime Aralık ayında başladık birçok kamu kurumuyla anlaşma yaptık. Hedefimiz 4 milyon TL'lik ciroydu. Şu anda 2 milyonluk kısmını yakalamış durumdayız. Yılsonuna kadar bu rakamı 4 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Öğrenciler teoride öğrendikleri bilgileri pratikte geliştiriyor ve buradan mezun olduklarında hazır bir kimyager haline geliyorlar" diye konuştu.

SAATİNE GÖRE GELİR ELDE EDİYORLAR

Temizlik malzemesi üretimi yapan kimya bölümü öğrencilerinden 17 yaşındaki Furkan Çovaz, "Bu bölümü organize sanayi alanı olduğu için seçtim. Burada üretime katılmaktan çok memnunum hatta evde dahi temizlik malzemesi üretebiliyorum. Ham maddeleri belirli formüllerle karıştırıyoruz. Burada saatimize göre gelir elde ediyoruz. Bundan sonraki hedefim üniversite eğitimimi tamamlayıp kimya teknisyeni olabilmek. Buradaki üretim süreci sayesinde lise bittiğinde mesleğime hazır olacağım" şeklinde konuştu.

Üretime katılan bir diğer öğrenci 17 yaşındaki Semanur Zorlu ise, "Bu bölümü çok seviyorum ve üretime de severek katılıyorum. İlgimi çeken şey deney oldu. Burada ürettiğimiz her şeyin bir formülü var. Öğretmenlerimizin yardımıyla üretimin her aşamasına dahil oluyoruz. Aynı zamanda gelir de elde ediyoruz. Bundan sonra elime diplomamı alacağım ve üniversitede bir kademe daha üstte olacağım" dedi.

İzmir öğrencilerin ürettiği ürünlerden 2 milyon lira ciro elde edildi

Anadolu Lisesi, Kemalpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:32 Kaynak: DHA
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