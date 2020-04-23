İZMİR ÖĞRETMENLERDEN BAYRAM KONVOYU - Son Dakika

İzmir'de bayram sabahı sessiz (3)

Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler, '23 Nisan konvoyuna el sallayın' sloganıyla oluşturduğu konvoyuyla, koronavirüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşların ve çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna katılmasını sağladı. Kendilerine ait araçları Türk bayraklarıyla, balon ve süslemelerle donatan öğretmenler, İzmir sokaklarında tur attı. Tur sırasında, özel izinle dışarı çıkan öğretmenlerin konvoyuna yasak kapsamındaki vatandaşlardan katılım olmaması için, polis de eşlik etti. Karşılarında bayraklarla donatılan ve korna çalan araçları gören İzmirliler, balkonlara ve pencerelere çıkarak, el salladı. Kimi vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirirken, kimisi de ellerine bayrak alıp, marşlara eşlik etti. Şehir Ömer Halisdemir Anaokulu önünden başlayan tur, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde sona erdi.

Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Filiz Türkmenoğlu, "Evlerinden çıkamayan herkese, özellikle de çocuklarımıza 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik. Ne yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir şeyde karar kıldık. Herkes bizlere alkışlarıyla, salladıkları bayraklarla balkonlardan eşlik etti. İzmir milli bayramlarına oldukça hassas yaklaşan bir şehirdir. Bugün de bunu görmüş olduk" dedi.