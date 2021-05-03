İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde hazırlanan Ege'nin özel lezzetleri sofraları süslüyor - Son Dakika

İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde hazırlanan Ege'nin özel lezzetleri sofraları süslüyor

03.05.2021 10:59
İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde hazırlanan Ege'nin özel lezzetleri sofraları süslüyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsünden öğretmen ve usta öğreticilerin derlediği tariflerle hazırlanan Ege mutfağına özgü yemekler ve içecekler, İzmirlilerin beğenisine sunuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsünden öğretmen ve usta öğreticilerin derlediği tariflerle hazırlanan Ege mutfağına özgü yemekler ve içecekler, İzmirlilerin beğenisine sunuluyor.

Ege'nin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinin peşine düşen İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, çorba, salata, yemek ve tatlılardan oluşan orijinal tarifleri derleyerek kayıt altına aldı.

Bu tariflere uygun hazırlanan enginar, zeytinyağlı dolmalar, kabak sıyırma, yoğurtlu patlıcan, mücver, kuzu etli şevketibostan, arapsaçı kavurması, kabak çiçeği dolması ve zeytinyağlı bakla gibi yemekler, enstitü mutfağında sipariş üzerine özenle hazırlanıyor. Yiyecek ve içecekler, "0232 464 04 75/123" numaralı telefonundan, enstitünün açık olduğu günlerde sipariş edilebiliyor.

Enstitü Müdürü Şule Aydın, AA muhabirine, geleneksel lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmak için derledikleri tarifleri, mutfağa girerek uyguladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde kalan kişilerin, restoranların da kapalı olması nedeniyle farklı lezzetleri evlerinde denemek istediklerine işaret eden Aydın, enstitü mutfağının bunun için güzel bir seçenek olduğunu ifade etti.

Çalışmanın uzun bir araştırma sürecine dayandığını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Ege Bölgesi ve özellikle İzmir'de, tarih boyunca kuşaktan kuşağa çoğalarak aktarılan bir mutfak kültürü süregelmiş. Ege mutfağı, özgün yapısı ile mutfak kültüründeki yerini almıştır. Araştırma çalışmaları sırasında arşivler ve yazılı kaynaklar tarandı, Ege Bölgesi'ndeki il, ilçe ve köyler ziyaret edilerek tarifler toplandı. Derlenen tarifler mevsiminde taze malzemelerle tek tek enstitü mutfağında denenerek kayıt altına alındı."

Unutulmaya yüz tutmuş ilibada dolması, Kakavya, pasti gibi yemeklerin de tariflerini derlediklerini ve kayıt altına aldıklarını aktaran Aydın, hedeflerinin, Ege Bölgesi'nin yaşayan mutfağında bulunan birçok geleneksel tarifi bir araya getirerek yaşatmak ve özünü yitirmeden gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu vurguladı.

Aydın, derledikleri tariflerin kitapta toplanacağını da bildirdi.

Enstitüsünün Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Demet Burçak ise Ege mutfağının son derce sağlıklı bir mutfak olduğunu vurguladı.

Geleneksel tariflerden yola çıkarak sağlıklı içecekler de ürettiklerini aktaran Burçak, "Son yıllarda sağlıklı yiyecek ve içecek tüketimine verilen önemin artışıyla ve Osmanlı'dan bugüne kadar mutfağımıza gelen şerbetleri de hazırlayarak hem sağlıklı yemekler ile sofralar kurup hem de bu kaybolmaya yüz tutmuş içecekleri ülkemizde yaşatmak ve gelecek nesillere aktarabilmek için çalışmalar yapmaktayız." diye konuştu.

milli eğitim bakanlığı, Aydın, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde hazırlanan Ege'nin özel lezzetleri sofraları süslüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi
Dünya şaşkın! Dışişleri Bakanı'nın küfürlü tweet'i iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya şaşkın! Dışişleri Bakanı'nın küfürlü tweet'i iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi         
12:58
6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor         
12:32
Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı         
12:15
Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var         
12:04
Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti         
11:59
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı         
11:44
Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek         
11:14
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti         
11:03
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak         
10:14
Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira         
09:59
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı         
09:28
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti         
22:33
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 13:24:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde hazırlanan Ege'nin özel lezzetleri sofraları süslüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement