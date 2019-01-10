İzmir Ölmek Üzereyken Bulunan Sıpa, 'Ahbap' Sayesinde Yaşama Tutundu

Ölmek üzereyken bulunan sıpa, 'AHBAP' sayesinde yaşama tutunduAfyonkarahisar'da doğar doğmaz dere yatağında ölüme terk edilen sıpa, ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) tarafından sahiplenilerek, İzmir Kemalpaşa'daki Huzur Çiftliği'ne teslim edildi.

Ölmek üzereyken bulunan sıpa, 'AHBAP' sayesinde yaşama tutundu



Afyonkarahisar'da doğar doğmaz dere yatağında ölüme terk edilen sıpa, ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) tarafından sahiplenilerek, İzmir Kemalpaşa'daki Huzur Çiftliği'ne teslim edildi. Tedavisine başlanan ve gözbebeği anlamına gelen 'Dide' ismi verilen bir haftalık sıpa, kendisiyle aynı kaderi paylaşan birçok hayvanın yer aldığı çiftlikte yaşam buldu.



Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir köyde, arka ayakları içe doğru kıvrık olarak dünyaya gelen ve doğumun ardından sahibi tarafından bir dere yatağına bırakılan dişi sıpa, civarda oturan bir kişi tarafından bulundu. Sıpayı evine götüren bu kişi, internet üzerinden Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP'a ulaştı. AHBAP gönüllüleri, Şuhut'a gidip sıpayı alarak, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, zor durumdayken veya ölmek üzereyken bir şekilde kurtarılan ve tedavisi yapılıp hayata döndürülen hayvanların yaşadığı Huzur Çiftliği'ne teslim etti.



Çiftlik sahibi Sibel Çağlar, Haluk Levent'in 'Dide' ismini verdiği minik sıpayı, Çiğli'deki bir veterinere götürdü. Açlıktan ötürü aşırı kilo veren Dide'ye ilk olarak serum tedavisi uygulandı. Ardından, ayaklarında oluşan yaralar için antibiyotik verildi ve bandajla sarıldı. Kan tahlilleri yapılan ve röntgen çekilen Dide'ye, anestezi almaya hazır hale geldiğinde cerrahi müdahalede bulunulacak. O zamana kadar genel durumunun iyileştirilmesi amaçlanan Dide, kendisiyle benzer kaderi paylaşan çok sayıdaki kedi, köpek, tavşan, at, eşek, domuz, koyun gibi hayvanlarla bir arada yaşayarak, yaşam sevincini ve enerjisini kazanmaya çalışıyor.



'AYAKLARI DÜZELMEYECEK AMA ŞU ANDA ÇOK DAHA İYİ'



Huzur Çiftliği'nin sahibi Sibel Çağlar, Dide'yi geçen pazar günü aldıklarını ve açlıktan dolayı karnının neredeyse sırtına yapışmak üzere olduğunu belirterek, Hiç enerjisi yoktu. Oldukça ürkekti ve hiçbir şekilde kimsenin yanına gitmiyordu. Şimdi çok daha iyi. Ona biberonla süt veriyorum. Özel mamalar da aldık, özenle besliyoruz. Bu süreçte beslenmesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Artık yavaş yavaş kendine geldi ve ilk geldiği güne oranla şu anda çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Beni annesi gibi görmeye başladı, gelip beni kokluyor ve kendisini sevdiriyor. O artık ölene dek bizimle. Bundan sonra emin ellerde yaşayacak dedi.



Sıpa Dide'nin arka ayaklarındaki şekil bozukluğuna cerrahi müdahalede bulunulacağını, bunun için ameliyat geçirmeye hazır hale gelmesini beklediklerini belirten Çağlar, Ayaklarındaki problemin yüzde yüz çözülmesi imkansız. Ama onu mümkün olduğu kadar iyi yapacağız ve hayatını huzur içinde geçirmesi için çalışacağız diye konuştu.

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