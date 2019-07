İZMİR Omuriliğinde tümör olan Ateş Ayaz, ameliyat oldu

Omuriliğinde tümör olan Ateş Ayaz, ameliyat olduİzmir'de yaşayan Murat ve Nida Balcı çiftinin omuriliğinde tümör bulunan oğulları Ateş Ayaz'ın (2.5) ameliyatı, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Prof. Dr. Mehmet Selçuki ve ekibi tarafından yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından Ayaz Balcı, Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne alındı. Balcı çifti, oğullarının ameliyatının iyi geçtiğini, şimdi kendine gelmesini beklediklerini söyledi.Gaziemir'de yaşayan Murat (37) ve Nida Balcı (36) çiftinin oğulları Ateş Ayaz, omuriliğinde 14 santimlik tümör nedeniyle, ellerini ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. Bir süre Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören, doktorların ölüm riski gerekçesiyle ameliyat etmek istemediği Ayaz, sanatçı Haluk Levent, İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün devreye girmesinin ardından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Prof. Dr. Mehmet Selçuki tarafından ameliyat edildi. Ayaz, yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne alındı. Ayaz'ın babası Murat Balcı, ameliyatın ardından doktorları ile görüştüklerini açıkladı. Balcı, Doktorlar bize, ameliyatın beklediklerinden çok daha geçtiğini söyledi. Kendisinden Allah razı olsun. Zorlun bir süreçten geçtik dedi.'OĞLUMU SIRTIMDA TAŞIRIM'Kendileri için ameliyatın en kritik aşama olduğunu ve bunu atlattıklarını ifade eden Murat Balcı, bundan sonraki süreç için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti. Ayaz'ın şuanda ellerini ve ayaklarını kullanamadığını anımsatan Balcı, oğlunun eski haline dönmesinin biraz zaman alacağını söyledi. Balcı, Doktorlar, oğlumun ameliyata ellerini, kollarını kullanarak girmiş olması halinde, bir ayda kendine gelebileceğini söylediler. Ama Ayaz'ın toparlanması, şimdi bir yılı bulabilir. Olsun, hiç önemli değil. Bir yıl ben oğlumu sırtımda taşırım, getirip götürürüm diye konuştu. Riskli bulunan ameliyatı yapan Selçuki'ye teşekkür eden Murat Balcı, sürece dair de şunları söylediBundan sonra oğlum bir süre yoğun bakımda kalacak. Zorlu bir ameliyattı. Kendine gelmesi, değerlerinin normale dönmesi bir süreç alacak. Hastane süreci bir ayı bulabilir. Ne olur biz de tam bilmiyoruz. Tek bildiğim ameliyatın güzel geçtiği. Çok mutluyum.'UMUDUMUZU KAYBETMEK ÜZEREYDİK'Ayaz'ın annesi Nida Balcı da, şunları söylediÇok çaresiz ve umutsuzdum. İstenen parayı bulmak çok zordu. Bir de oğlumun zamanı da yoktu. Her an her şey olabilirdi. Benim bir günüm mü var, bir ayım mı var Hiçbir şey bilmiyorduk. Çok çaresizdik. Sevenlerimizin ve sizlerin desteklerimizin desteği ile en zor kısmı atlattık. Mutluyum. Hastane bahçesinden bir kere bile ayrılamadım. Oğluma daha yakın hissetmek için sürekli bahçe içerisinde durdum. Her taraf sanki kapkaranlıktı. Şuanda gözümün önü aydınlandı. Hastane dışına çıkabiliyorum artık çünkü içim rahatladı. Son anda umut ışığı çıktı. O yolda ilerledik. Tanımadığımız, tanıdığımız birçok insan bize o kadar destek oldu ki. Gerek yardımlarıyla gerek dualarıyla her zaman yanımızda oldular. Ameliyattan sağ salim çıktı ya, o bana yeterli. Bundan sonraki süreci bir şekilde atlatacağız. Bir şekilde oğlumun ellerini kollarını kullanması için yardım edeceğiz. Daha umutluyum.Balcı ailesi, şimdi çocuklarının yoğun bakımdan çıkmasını bekliyor.