İZMİR OMURİLİĞİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLEN AYAZ'IN VAKTİ DARALIYOR

İzmir'de yaşayan Nida (36) ve Murat Balcı (37) çiftinin 2,5 yaşındaki oğulları Ayaz Balcı, daha önce koşup oynarken omuriliğindeki 14 santimlik bir tümör nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. Doktorların riskli olduğu gerekçesiyle Ayaz'ı ameliyat etmediğini, özel bir hastanede bunu yapacak bir doktorun olduğunu söyleyen baba Murat Balcı, ancak gereken parayı karşılamalarının mümkün olmadığını belirterek, hayırseverlerden yardım istedi.Gaziemir'de yaşayan Nida Balcı ile Murat Balcı çiftinin 2'nci çocukları olan 2,5 yaşındaki Ayaz Balcı, yüksek ateş şikayetiyle geçen 29 Mayıs'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede bir süre gribal enfeksiyon tedavisi gören Ayaz Balcı'nın hastalığına net bir teşhis konulamadı. Doktorlar, boynunda eğrilik de bulunan Ayaz'ı taburcu ederek, Balcı çiftine çocuklarını Ramazan Bayramı tatili sonrası kontrole getirmelerini söyledi. Yeniden hastaneye gelen Ayaz'ın boyun eğriliği için yapılan kontrolü sırasında MR çekilmesine karar verildi. Baba Murat Balcı'nın iddiasına göre, çok sık ağladığı ve durmadığı için doktorlar Ayaz'a anestezi yapılmasını istedi. Ardından Balcı, doktorların kendilerine alerjik reaksiyon geliştiği için MR çekiminin yapılmadığını söylediğini aktardı. Murat Balcı, MR çekimi yapılmadı ve oğlum servise çıkarıldı. Bize en fazla 5 saat sonra anestezinin etkisinin geçeceğini ve oğlumuzun kendine geleceği söylediler. Ayaz, kendine geldiğinde elleri kolları oynamıyordu. Sonra ateşi 38 derecenin üstüne çıktı. Doktorlar baktı ve çocuğumuzun yoğun bakıma alınmasına karar verdi. Yoğun bakım servisine alındıktan iki gün sonra MR çekildi. Omuriliğin başından ortasına kadar yaklaşık 14 santimetrelik bir tümör tespit edildi dedi.'DOKTORLAR AMELİYATI RİSKLİ BULDUDoktorların kendilerine tümörün Ayaz'ın sinirlerine baskı yaptığını, bu nedenle ellerini ve ayaklarını kullanamadığını söylediğini anlatan ve işsiz olan baba Murat Balcı, Doktorlar, oğlumuzun ameliyatının riskli olduğunu, bunu yapamayacaklarını, yapılsa bile ellerini ve ayaklarını kullanamayacağını, Ayaz'ın en fazla 9 ay daha yaşayabileceğini söylediler. Biz de farklı doktorları ve hastaneleri araştırmaya başladık. 10 ayrı profesörle görüştüm. Hepsi de ameliyatın riskli olduğunu söyleyerek kabul etmedi. İzmir'deki özel bir hastanede görev yapan bir doktora gittim. Raporlara baktı. Oğlumun durumunu anlattım, sıkıntıları söyledim. Bana ameliyatın çok rahat bir şekilde yapılacağını söyledi. Tümörü temizleyeceğini, çocuğumuzu uzun bir tedavi sürecinin ardından ayağa kaldıracağını belirtti. Ama bunun için 300 bin liraya yakın bir paraya ihtiyaç var. Bizim bunu karşılamamız mümkün değil dedi.Bir seyahat acentesinde çalışan anne Nida Balcı ise, Götürmediğimiz doktor kalmadı. Çocuğumun tedavisi için gerekli olan parayı bulmak adına her şeyi yapmaya hazırım. Oğlumu yoğun bakımda uyutuyorlar. Bizi duyduğuna eminim. Ne kadar böyle uyuturlar, uyandırırlar mı, bilmiyorum. Bununla ilgili bir şey sormaya bile korkuyorum dedi.Murat Balcı ve eşi Nida Balcı, İzmir Valiliği'ne yardım kampanyası başlatmak için başvuruda bulunduklarını, ancak bunun bir süreç gerektirdiğini söyledi. Oğullarının çok fazla vaktinin kalmadığını dile getiren Balcı çifti, hayırseverlerin desteğini beklediklerini belirtti.