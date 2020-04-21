İZMİR Online kına gecesine polis baskını - Son Dakika
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İZMİR Online kına gecesine polis baskını

6 saat önce

Online kına gecesine polis baskınıİZMİRLİ Pınar Gürkan ve Mutlu Toksöz İzmir'de yapmayı planladıkları nikah, salgın nedeniyle iptal oldu.

Online kına gecesine polis baskını

İZMİRLİ Pınar Gürkan ve Mutlu Toksöz İzmir'de yapmayı planladıkları nikah, salgın nedeniyle iptal oldu. İstanbul'da kalan çift, ailesinin ve arkadaşlarının katılımıyla online kına gecesi düzenledi. Ancak online geceyi, gerçek sanan kişilerce polise gelen şikayet üzerine polis baskın yaptı. Polis baskınıyla ilgili Gürkan, "Polisler gürültü yapmamız konusunda uyardı ve herhangi bir işlem yapmadan gittiler. Çünkü onlar kapıyı çaldığında da herhangi bir ses yoktu. Bu da geceye dair komik bir anı olarak kaldı. O sırada evde bir arkadaşım dışında kimse yoktu" dedi. Koronavirüs nedeniyle yapılması planlanan tüm toplu organizasyonlar iptal edildi. Toplantıların çoğu ise online olarak gerçekleştiriliyor. Pınar Gürkan (35) ve Mutlu Toksöz (38) de salgın nedeniyle kına gecesini internet ortamında gerçekleştirdi. Online olarak düzenledikleri kına gecesine hem yurt içinden hem de yurt dışından arkadaşları ve uzakta olan aile bireyleri katıldı. Online kına gecesinde gelin kırmızı elbisesini giyerken, yakınları ise mumları yakarak "Yüksek yüksek tepelere" türküsünü söyledi. Online eğlence sırasında kapının çaldığını ve polislerin 'toplu eğlence' şikayeti üzerine evlerine geldiğini öğrendiğinde çok şaşırdığını belirten Pınar Gürkan, "Biz bilgisayardan sesimizi zor duyuyorduk. Nasıl böyle bir şikayet geldi anlamadım. Polisler gürültü yapmamız konusunda uyardı ve herhangi bir işlem yapmadan gittiler. Çünkü onlar kapıyı çaldığında da herhangi bir ses yoktu. Bu da geceye dair komik bir anı olarak kaldı. O sırada evde bir arkadaşım dışında kimse yoktu" dedi.

'HEM GÜLDÜM HEM AĞLADIM'

Koronavirüs nedeniyle İzmir'de yapılması planlanan nikahlarının ertelendiğini belirten Pınar Gürkan, online kına gecesine Almanya, İsviçre, Bodrum, Adana, Bursa, Ankara ve İstanbul gibi illerden katılım olduğunu ifade etti. Aile bireylerinin de online katıldığını söyleyen Gürkan, "Biz İstanbul'da yalnız kaldık. Ailemizden hiç kimse yok. Normalde nikahımız İzmir'de Karşıyaka'daydı ama bize nikahımıza gitmemize izin verilmedi. İzin belgemizi getirttik. Onunla işlem yaptırdık ayrın nikahımız var. Annem Ankara'da, Mutlu'nun annesi Adana'da babam İzmir'de Mutlu'nun abisi ise Mersin'den katıldı. Herkes aynı anda mum yaktı. Çok güzel bir görüntü oldu. Bir yandan güldüm bir yandan ağladım" ifadelerini kullandı.

'EVDE KAL MESAJI VERMEK İSTEDİK'

İşletme mühendisi Pınar Gürkan ve tekstil mühendisi Mutlu Toksöz, Ataköy'de sadece şahitlerin katılacağı ve sosyal medyadan canlı yayınlanacak bir nikah düzenleyecek. 'Evde kal' çağrılarına destek mesajı vermek istediklerinin altını çizen Gürkan, hazırladıkları davetiyede de 'evde kal' mesajı verdiklerini belirtip, "Biz de nikahımızı erteleyebilirdik. Ancak 'evde kal' çağrılarına da destek vermek ve örnek olmak istedik. Polislerin gelmesi yanlış bir anlaşılma sonucu oldu ama amacıyla insanların evde kalmasını desteklemek amacıyla bu şekilde bir karar aldık. O yüzden online kına gecesi ve nikah yapmaya karar verdik. Normalde nikah davetiyelerinde 'Aramızda olmanızdan mutluluk duyarız' denir. Biz evde ve sağlıklı olduğunuzu bilmekten mutluluk duyarız. Lütfen evde kalın ve bizi online izleyin' notuyla davetiyemizi ulaştırdık" diye konuştu.

İZMİR Online kına gecesine polis baskını

İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:42 Kaynak: DHA

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