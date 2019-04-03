Son Dakika Haberleri: İzmir Optimum, Otizm Farkındalığı İçin "El Ele" Verdi

İzmir Optimum, Otizm Farkındalığı İçin "El Ele" Verdi

1 saat önce

İzmir Optimum AVM'de otizmli gençlerin hizmet verdiği El Ele Cafe, otizme farkındalık oluşturmaya ve otizmli bireyler ile aileleri için umut olmaya devam ediyor.

İzmir Optimum, Otizm Farkındalığı İçin
İzmir Optimum AVM'de otizmli gençlerin hizmet verdiği El Ele Cafe, otizme farkındalık oluşturmaya ve otizmli bireyler ile aileleri için umut olmaya devam ediyor.

Otizmli gençlere hizmet sektöründe çalışabilmeleri için staj imkanı sağlayan ve sosyalleşmelerine katkı için hayata geçirilen El Ele Cafe'de, otizm eğitimi olan, uygulamalı davranış analizini tamamlamış 16 yaş ve üzeri otizmli gençlere staj imkanı sağlanıyor. El Ele Cafe'den elde edilen tüm gelir ise Anadolu Otizm Vakfı'nda eğitim alan ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim bursu olarak aktarılıyor.

Öte yandan Dünya Otizm Farkındalık Ayı kapsamında, ünlü şef Hazer Amani, 6 Nisan Cumartesi günü 12: 00 ile 15: 00 saatleri arasında El Ele Kafe'de sevenleri ile bir araya gelecek. Amani, bu kez yemeklerini otizmli çocukların eğitimine destek için hazırlayacak. Farkındalık ayı kapsamında İzmir Optimum'da düzenlenecek etkinlikte, O Ses Türkiye şampiyonları Elnur Hüseynov ve Emre Sertkaya da, birlikte sahneye çıkarak şarkılarını seslendirecek. 6 Nisan Cumartesi günü saat 16: 00'da mini konser verecek olan ikili hayranlarıyla da hasret giderecek. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:03 Kaynak: İHA

İzmir, Güncel
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