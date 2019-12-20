İzmir Optimum yeni yıl etkinliklerini başlatıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin İzmir Optimum yeni yıl etkinliklerini başlatıyor - Son Dakika Magazin

İzmir Optimum yeni yıl etkinliklerini başlatıyor

6 saat önce

Yeni yıl öncesinde 7'den 77'ye tüm ziyaretçileri için önemli etkinlikler planlayan İzmir Optimum, eğlencelerin startını veriyor.

İzmir Optimum yeni yıl etkinliklerini başlatıyor, System.String[]

Yeni yıl öncesinde 7'den 77'ye tüm ziyaretçileri için önemli etkinlikler planlayan İzmir Optimum, eğlencelerin startını veriyor.


İzmir Optimum AVM, 2019'a az bir süre kala yeni yıl için önemli etkinlikler planladı. Işıl ışık olan AVM bu kapsamda, 21 Aralık 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek action team show gösterileri ile birbirinden eğlenceli yılbaşı etkinliklerinin startını verecek. Aralık ayı boyunca yeni yıl ruhunu yaşatacak müzik dinletilerinin düzenleneceği ifade edilirken, müzik dinletileri her cuma gerçekleştirilecek. AVM'deki etkinlikler ise 7'den 77'ye tüm ziyaretçilere hitap edecek.


Öte yandan, İzmir Optimum-Total iş birliği ile misafirlere Total hediye yakıt kampanyası başlıyor. Bu yıl 20 Aralık 2019-5 Ocak 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Club Total üyelerinin, yaptıkları her 100 TL'lik alışverişte 10 TL, her 250 TL'lik alıverişte 25 TL ve her 500 TL'lik alışverişte 50 TL hediye Club Total puan kazanacağı açıklandı. - İZMİR

Aralık, İzmir, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:12 Kaynak: İHA
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