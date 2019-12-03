Son Dakika Haberleri: İzmir-Orhangazi-Gebze otoyolunda havadan trafik denetimi
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İzmir-Orhangazi-Gebze otoyolunda havadan trafik denetimi

6 saat önce

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce, İzmir-Orhangazi-Gebze otoyolunda havadan trafik denetimi yapıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce, İzmir-Orhangazi- Gebze otoyolunda havadan trafik denetimi yapıldı.

Otoyolun Turgutlu- Akhisar arasındaki 70 kilometrelik bölümünde yapılan denetime 4 jandarma trafik timi, 1 motorlu jandarma trafik timi, 1 jandarma motorlu asayiş timi, 3 jandarma asayiş timi olmak üzere 38 personel katıldı.

Jandarma ve emniyet müdürlüğünün müştereken yaptığı denetim sonucu kuralları ihlal ettiği tespit edilen 7 sürücüye ceza uygulandı.

İzmir-Orhangazi-Gebze otoyolunda havadan trafik denetimi

Orhangazi, Jandarma, Gebze, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:08 Kaynak: AA
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