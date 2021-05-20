İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden yangın tatbikatı - Son Dakika

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olası yangınlara daha hızlı müdahale etmek için yangın tatbikatı yaptı.

Kemalpaşa ilçesinde gerçekleşen tatbikatta müdürlüğe bağlı araçlar hazır bulundu.

Ekipler tarafından çıkarılan yangın kısa sürede söndürüldü.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İzmir Orman Bölge Müdür Zafer Derince, yangının sezonunun olmadığını ancak yaz aylarında daha fazla yangın çıktığını, bu dönem öncesi ekiplerin son kontrollerini yaptığını, kuleler ve araçların bakımlarının yapıldığını aktardı.

Tatbikatlarda bütün ekipmanların tek tek kontrol edildiğini dile getiren Derince, personelin de sürekli dinamik tutulduğunu ifade etti.

Bölge müdürlüğü bünyesinde 1 yangın komuta aracı, 1 yangın yönetim helikopteri, 4 kiralık su helikopteri, 1 kiralık amfibi uçak ve 1 İHA'nın bulunduğunu kaydeden Derince, ayrıca çok sayıda arazöz, su ikmal aracı ve ilk müdahale aracının bulunduğu ifade etti.

Yangınların yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğunu aktaran Derince, vatandaşların daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Son 10 yılda 2 bin 751 yangın çıktı

Bölge müdürlüğünden alınan verilere göre İzmir ve Manisa'yı kapsayan bölge müdürlüğü sınırları içinde son 10 yılda 2 bin 751 yangın çıktı, 14 bin 977 hektar alan zarar gördü.

Geçen yıl 285 orman yangınında 4 bin 110 hektar alanın zarar gördüğü bölgede yıl başından bu yana ise 43 orman yangını 18 hektar alanda etkili oldu.