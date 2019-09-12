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İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne Zafer Derince atandı

1 saat önce

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görevine daha önce kurumda Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı görevinde de bulunan Zafer Derince atandı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne Zafer Derince atandı, System.String[]

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görevine daha önce kurumda Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı görevinde de bulunan Zafer Derince atandı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Zafer Derince, görevi vekaleten yürüten Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Erol'dan devraldı.

Derince, 2001-2014 arasında İzmir'de orman işletme şefliği, işletme müdür yardımcılığı ve orman işletme müdürlüğü görevlerinde bulunduğunu, bölgeye yabancı olmadığını aktardı. Derince, görevi devraldığı Mehmet Erol'a da katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Derince'nin, 2001-2008 yılları arasında Urla Orman İşletme Şefliği, 2008-2014 yılları arasında İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcılığı, Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcılığı, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduğu belirtildi.

Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı, Derince, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:26 Kaynak: AA
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