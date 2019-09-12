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İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince göreve başladı

38 dakika önce

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal'ın ekim 2018'de Orman Genel Müdür Yardımcılığına atanmasıyla boşalan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü makamına Zafer Derince atandı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince göreve başladı, System.String[]

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal'ın ekim 2018'de Orman Genel Müdür Yardımcılığına atanmasıyla boşalan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü makamına Zafer Derince atandı.


İzmir Orman Bölge Müdürü olarak atanan Zafer Derince, makamına gelerek görevi vekaleten yürüten Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Erol'dan devraldı. 2001-2008 yılları arasında Urla Orman İşletme Şefliği, 2008-2014 yılları arasında İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü yapan Zafer Derince, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcılığı, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1969 Kastamonu Tosya doğumlu olan Zafer Derince, ilkokulu doğduğu köyde, ortaokulu İzmir Urla'da, liseyi de Bursa'da tamamladı, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun oldu. Orman Entomolojisi ve Koruma Bilimi dalında yüksek lisansı da bulunan Zafer Derince evli ve iki çocuk babası.


2001-2014 yılları arasında İzmir'de orman işletme şefliği, işletme müdür yardımcılığı ve orman işletme müdürlüğü görevlerinde bulunmasından dolayı kendisini tekrar evine dönmüş gibi hissettiğini söyleyen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, hem bölgeyi hem de mesai arkadaşlarının çoğunu iyi tanıdığını, kendisi için bunun çok önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Derince, bölge müdürlük makamını vekaleten yürüten İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Erol'a da başarılı çalışmaları ve katkıları için teşekkür etti. - İZMİR

Derince, İzmir, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:09 Kaynak: İHA
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