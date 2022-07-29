İzmir'de, orman yangınlarında görev alan hava ekipleri bir araya geldi

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarında görevli uçak ve helikopterlerin mürettebatlarıyla toplantı yaptı.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka'daki bölge müdürlüğünde gerçekleşen görüşmede, Derince mürettebat üyeleriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derince, orman yangınlarıyla mücadelede hava araçlarının önemini vurguladı.

Toplantılarla karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ekip çalışması uyumu ve başarı için önemli olduğunu vurgulayan Derince, orman yangınlarıyla mücadelenin en tehlikeli işler sınıfında yer aldığını, önceliğin iş sağlığı ve güvenliği olduğunu bildirdi.