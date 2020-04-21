İzmir Otelciler Odası Başkanı Gönen'den ramazan ayı mesajı

İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayınladı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle herkesin gerekli tedbirlere riayet ederek huzur içinde ibadetlerini yerine getirmesini isteyen Gönen, mesajında şunlara yer verdi:



"Allah'a şükür Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde ne yapabileceği tüm dünyaya gösterildi. Ekonomide belki sıkıntılarımız olabilir. Ama ülke menfaati öne geldiğinde gerisi bizde teferruattır. Esnaf ve sanatkarımızın istediği şekilde hep birlikte ekonomimizi canlandırırız. Ama burada vatanımıza, bayrağımıza, milletimize ve ezanımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle 11 ayın sultanı ramazan ayında tüm insanlığın bu virüsten kurtulmasını niyaz ediyorum."