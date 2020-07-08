İZMİR Otellerde tatiller, önlemlerle sürüyor - Son Dakika

İZMİR Otellerde tatiller, önlemlerle sürüyor

Otellerde tatiller, önlemlerle sürüyorKORONAVİRÜS salgınının gölgesinde başlayan turizm sezonunda, tatil için otelleri tercih edenler önlem alarak, stres atmaya devam ediyor.

Otellerde tatiller, önlemlerle sürüyor

Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Van Gölü'nde 60 kişiyle battığı düşünülen teknenin yeri bulundu
Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı

KORONAVİRÜS salgınının gölgesinde başlayan turizm sezonunda, tatil için otelleri tercih edenler önlem alarak, stres atmaya devam ediyor. Çeşme'de, otellerin koyduğu kurallar ve aldıkları önlemlere güvendiğini belirten misafirler, ortak alanlarda maskelerini takıp, ellerini sürekli dezenfekte ediyor.

Koronavirüs nedeniyle tüm sektörler gibi bir süre hizmet veremeyen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çıkardığı genelgeyle koronavirüse karşı önlemlerini alarak faaliyete başlayan otellerde vatandaşlar tatillerini sürdürüyor. Otellerin aldıkları önlemlerin yanı sıra müşteriler de birbirleri arasındaki sosyal mesafelerini koruyarak yazın tadını çıkarıyor. İzmir'in Çeşme ilçesindeki birçok otel personelinin hem cerrahi maske hem de siperlik taktıkları gözlenirken, otel içinde belirlenen yerlere de dezenfektanlar ve virüsten korunmak için neler yapılması gerektiğini gösteren bilgilendirme notaları yerleştirildi. Masa ve şezlonglar da sosyal mesafenin korunmasına yönelik olarak düzenlendi.

Genelge doğrultusunda önlemlerini aldıklarını belirten Aria Otel Genel Müdürü Yakup Karakoç, "Misafirlerimizin temel beklentisi, daha hijyenik ve sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilmiş bir ortam. Biz, girişten itibaren ateş ölçer ile misafirlerimizi kontrol ediyoruz ve bunları kayıt altında tutuyoruz. Son 14 günde misafirlerimizin yurt dışına gidip gitmediklerini öğreniyor ve eğer gitmişlerse bu bilgileri yerel yönetimlerle paylaşıyoruz. Restoranımızda masa ve sandalyelerimizi de sosyal mesafeyi gözeterek yerleştirdik ve sayılarını yarıya indirdik. Her yere dezenfektanlar yerleştirdik ve kişisel korunuma yönelik bildiriler koyduk. Misafirlerimizin ateşlerini sadece bir gün değil, her gün ölçüyoruz. Kısacası, ilk giriş yapıldığı andan, çıkış yapılan ana kadar hem otelimizi hem de misafirlerimizi sürekli olarak önlem altında tutuyoruz" dedi.

'MASKESİZ DOLAŞMIYORUZ'

Dalyan Mahallesi'ndeki bir otelde tatilini sürdüren Filiz Güler, "Otelde gerekli önlemler alınmış durumda. Her yerde dezenfektanlar ve herkese özel havlular var. Görüldüğü üzere otellerde çok fazla kişi yok. Kaldığım oteli zaten tanıyorum, her sene geldiğim bir otel, çok temiz olduğundan içim rahat. Otel içinde sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ve ortak alanlarda da maskesiz dolaşmıyoruz. Genel olarak tüm müşterilerin bu kurallara uyduğunu söyleyebilirim" dedi.

Otelde konaklayan Gürcistan uyruklu turist Mzika Kariauli, "Ben 6 gündür tatil için buradayım ve ilçeyi çok sevdim. Sanırım gelecek sene de burayı tercih edeceğim. Denize gidiyorum, havuza giriyorum, kitap okuyorum. Oldukça da güzel yemekler var. Hepimiz maske takıyoruz ve her yerde dezenfektanlar var. Her şeyin temiz olduğunu söyleyebilirim. Güvenli bir yer olduğunu düşündüğüm için endişeli değilim" dedi.

'KORKUYORUM, ANCAK ÖNLEMLERİMİ ALDIM'

Derinsu Duru ise, "Vaktim çok eğlenceli geçiyor. Havuza giriyorum, bazen denize giriyorum. Virüsten korkuyorum, ancak önlemlerimi de aldım. Sosyal mesafeyi koruyorum. İnsanlarla çok konuşmuyor ve onlara yaklaşmıyorum. Otel içinde değil ama dışarı çıkarken maskemi takıyorum. Diğer misafirler de kurallara uydukları için çok sorun çıkmıyor" diye konuştu.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Otellerde tatiller, önlemlerle sürüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:01 Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:43 Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır 13:23 Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:19 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:03 Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 08:17 Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı
15:23
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
15:21
Üsküdar'da uygulanmaya başlanan sahilde çekirdek yeme yasağında ceza miktarı da netleşti
15:02
Maskesiz polise yakalandı, ceza kesilince kendisini tokatladı
15:00
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
14:55
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
14:53
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
14:49
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
14:10
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
14:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 16:16:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Otellerde tatiller, önlemlerle sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]