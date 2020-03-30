İZMİR Oto temizlik firmasından ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti - Son Dakika
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İZMİR Oto temizlik firmasından ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti

6 saat önce

Oto temizlik firmasından ücretsiz dezenfeksiyon hizmetiİZMİR'de bir oto temizlik firması, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, müşterilerine gün boyu ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti verdi.

Oto temizlik firmasından ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti

İZMİR'de bir oto temizlik firması, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, müşterilerine gün boyu ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti verdi.

Bornova ilçesinde hizmet veren bir oto temizlik firmasının sahibi Uğur Özen (46), ölümlere neden olan koronavirüs salgını nedeniyle dezenfeksiyon ürünlerinin satış fiyatlarındaki fahiş artışları protesto etmek amacıyla işletmesinde ilaçlama işlemini ücretsiz yapmaya başladı. İlaçlama şirketi sahibi Yaşar Gürkan Bulut ile anlaşan Özen, işletmesine gelen tüm vatandaşların araçlarını 1 gün süreyle ücretsiz olarak bakterilere ve virüslere karşı dezenfekte etti.

Kullanılan dezenfektan ilacının tene, solunum yollarına ve araca zarar vermediğini ifade eden Özen, "Buradaki amacımız doğru ilacı, doğru bir şekilde ve doğru yöntemlerle ücretsiz olarak uygulamak. Son günlerde bu olayı fırsat bilenler için bizim yaptığımız ders olsun. İnşallah bizden de örnek alırlar ve başka firmalar da yapar bunu. Aracın komple her yerine sis halinde ilaç sıkılıyor. Kapılar kapanıyor. 2-3 dakika bekliyoruz, sonra tekrar kapıları açıyoruz. Bu şekilde 1-2 dakika daha bekledikten sonra işlem tamamlanıyor. Dezenfeksiyon işlemine araç sahiplerinin ilgisi yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

'DEZENFEKTAN UYGULAMASI ÇOK ÖNEMLİ HALE GELDİ'

Koronavirüs salgının nedeniyle dezenfeksiyon uygulamalarının öneminin oldukça arttığını vurgulayan Yaşar Gürkan Bulut da "Bu uygulamayı tamamen ücretsiz yapıyoruz. Dünyada ve ülkede zor günler yaşıyoruz. İnsanlar kendi içlerinde belirli tedbirler alıyor, ancak bunun yeterli olmadığı durumlar oluyor. Sağlık hizmetiyle beraber dezenfektan uygulaması da çok önemli bir hale geldi. Biz de bunu sağlıyoruz. Uygulamayı ücretsiz yapmamızın nedeni ise son günlerde yaygınlaşan fırsatçılara ve fahiş fiyat isteyenlere karşı bir hizmet yapma isteğimiz. Her zaman halkımızın ve insanımızın yanındayız" diye konuştu.

'SİSLEME YÖNTEMİYLE YAPIYORUZ'

Yaptıkları uygulama sayesinde bakteri ve virüslerin önüne geçtiklerini belirten Bulut, "Soğuk sisleme yöntemiyle bu dezenfektan işlemini yapıyoruz. 0 ile 30 mikron arasında ilaç atan sisleme dediğimiz bir makinamız var. İkili bir karışım yapıyoruz. Bu şekilde 15 ile 25 gün arasında tamamen bakteri ve virüs gibi unsurların önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

'ARAÇLARIMIZI BAKTERİLERDEN ARINDIRDIIK'

Ücretsiz araç dezenfeksiyon uygulamasının kendilerini mutlu ettiğini belirten araç sahibi Aziz Toprak da, "Şu dönemdeki fırsatçılara karşı bu ücretsiz uygulama hepimizi mutlu etti. Bazıları bunu fırsata çevirirken bu firma hepimizin araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ediyor. Araçlarımızın bakteriyel temizliklerini yaptık ve bakterilerden arındırdık. İmkanı olan herkesin bu uygulamadan faydalanması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Uygulamayı gerçekleştiren oto temizlik firması yetkililerine teşekkür eden Onur Duruer ise, "Böyle bir hizmet verdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz ücret de teklif ettik, 'böyle bir hizmet veriliyorsa karşılığını vermeliyiz' diyerek ancak kabul etmediler" ifadelerini kullandı.

İZMİR Oto temizlik firmasından ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti

Koronavirüs, Bornova, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:58 Kaynak: DHA

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